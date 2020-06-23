ABD'deki bir gazetede yayımlanan İslam karşıtı ilan tepki çekti

ABD’nin Tennessee eyaletindeki yerel gazetede hafta sonu yayımlanan İslam karşıtı ilan sosyal medyada büyük tepki oluşturdu.

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Eyaletin en yüksek tirajlı gazetesi The Tennesseean'da tam sayfa yayımlanan ilanda, eyaletin başkenti Nashville'in “İslam tarafından yaklaşmakta olan bir nükleer saldırı altında olduğu” iddia edildi.

İlanda İncil’in kehanetinden haber verildiği öne sürülerek, “Sadece inanmakla kalmıyoruz, size delillerini de sunabiliriz ki İslam, 18 Temmuz 2020’de Tennessee Nashville’de nükleer bir cihazı patlatacak.” ifadesi kullanıldı.

“Nashville Vatandaşına” başlığı atılan ve “Amerika için Gelecek Bakanlığı” imzalı ilanda, Amerikan bayrağı ve alevlerin üstüne ABD Başkanı Donald Trump ve Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in fotoğraflarının bulunması ve Trump için ''ABD'nin son Başkanı'' ifadesinin kullanılması dikkati çekti.

İlan, Hazreti İsa’nın yeryüzüne ikinci gelişini bekleyen aşırı sağcı Hristiyan grup tarafından verildi.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), asılsız korkular içeren ilanı İslamofobiyi artırmaya yönelik çaba olarak niteleyerek kınadı.

Öte yandan, The Tennessean yetkilileri, ''korkunç ve hiçbir şekilde kabul edilemez'' diye niteledikleri ilan için özürlerini bildirerek, normalde denetime takılması gereken ilanın nasıl yayımlandığının araştırıldığını kaydetti.

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden açıklama

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, ABD'deki eyaletin en yüksek tirajlı gazetesi The Tennessean'da tam sayfa yayımlanan ve eyaletin başkenti Nashville'in, “İslam tarafından yaklaşmakta olan bir nükleer saldırı altında olduğu” ilanı üzerine, sosyal medyadaki Facebook hesabından yazılı açıklama yaptı.

Hristiyan Avrupa iki dünya savaşı çıkardı

İslam'ın üçüncü nükleer dünya savaşına sebep olacağı yönündeki iddiaya ilişkin Karadaği, şunları kaydetti:

"Hristiyan Avrupa, iki dünya savaşı çıkardı. Bu savaşlarda yarım asırdan kısa bir sürede milyonlarca kişi öldü. Avrupa ayrıca son yüzyıllarda pek çok dünya ülkesini işgal etti ve kendi maddi medeniyetini inşa etmek için bu ülkelerin kaynaklarını sömürdü. Ayrıca, Afrika ve başka yerlerden, Amerika'da tarım, sanayi ve diğer ağır hizmetlerde çalıştırılmak üzere milyonlarca kişi zorla getirildi. İnsan ticareti bu medeniyetin yüz karasıdır ve Hazreti İsa'nın getirdiği dini mesajdan da uzaktır."

Karadaği, ilana ilişkin, "İslam, nükleer bombalar değil, alemlere rahmet için gönderilmiş bir dindir." ifadesini kullandı.

Karadaği, İslam ülkeleri arasında sadece Pakistan'ın nükleer silaha sahip olduğuna ancak onun da kendi iç meseleleriyle meşgul olduğuna, nükleer başlıklar ile bombaların, Müslüman olmayan ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Kuzey Kore ve İsrail gibi ülkelerde bulunduğuna işaret etti.