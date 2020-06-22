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Alanyaspor Trabzonspor maçı golleri ve geniş özeti

Trabzonspor, şampiyonluk yolunda en zorlu maçlarından Alanyaspor karşısında çıktı. Mücadeleye harika bir başlangıç yapan ve 7'de Abdülkadir Ömür ile golü bulan Trabzonspor'a yanıt 45+1'de Cisse'den geldi. 51'de Novak'ın golüyle yeniden öne geçen Fırtına, 90+5'te yıkıldı. Bakasetas'ın harika golüne engel olamayan Trabzonspor, sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Bu sonucun ardından Karadeniz ekibi, liderlik koltuğunu Başakşehir'den alamadı ve haftayı 2. sırada tamamladı.

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Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak iki takımın ligdeki randevusunda kazanan çıkmadı. Trabzonspor, 90+5'te yediği golle Alanyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

Bordo-mavililerde Majid Hosseini 80. dakikada, Alanyaspor'da ise Fabrice N'Sakala 83. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Trabzonspor 57 puana yükseldi ancak liderlik koltuğunu 59 puanlı Başakşehir'e devretti. 6. sıradaki Alanyaspor ise puanını 44'e taşıdı.

Maçtan önemli dakikalar

Trabzonspor, Alanya'da golü erken buldu. Henüz 7. dakikada Alexander Sörloth'un pasında topu ağlarla buluşturan Abdülkadir Ömür takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarının son anlarına girilirken Aytemiz Alanyaspor'un yıldız golcüsü Papiss Cisse sahneye çıktı ve 45+1. dakikada maçı 1-1'e getirdi. İlk yarı bu sonuçla sona erdi.

İlk yarıda sakatlık geçiren Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, ikinci yarıda yerini Erce Kardeşler'e devretti.

Maçın ikinci yarısına da hızlı başlayan Trabzonspor, 51. dakikada sol beki Filip Novak'la bir kez daha öne geçti ve durumu 2-1'e taşıdı.

İki takım da son bölümde 10 kişi kaldı

Trabzonspor'da Majid Hosseini 80. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan atılırken Aytemiz Alanyaspor'da ise Fabrice N'Sakala 83. dakikada ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Böylece iki takım da maçı 10 kişi tamamladı.

Trabzonspor 90+5'te yıkıldı

Alanya deplasmanında 2-1'lik üstünlük kuran Trabzonspor, duraklamada yediği golle galibiyeti kaçırdı. Aytemiz Alanyasporlu Bakasetas, 90+5. dakikada attığı golle maçın sonucunu tayin etti ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

Alanyaspor: 2 - 2 :Trabzonspor

Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim Bozbey

Alanyaspor: Marafona, Baiano (Dk. 71 Juanfran), Caulker, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun Gülselam (Dk. 71 Onur Bulut), Salih Uçan, Bakasetas, Efecan Karaca (Dk. 77 Mustafa Pektemek), Junior Fernandes (Dk. 62 Djalma Campos), Cisse

Trabzonspor: Uğurcan Çakır (Dk. 46 Erce Kardeşler), Pereira, Hosseini, Campi (Dk. 79 Da Costa), Novak, Ndiaye, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür (Dk. 90 Serkan Asan), Ekuban, Guilherme (Dk. 79 Hüseyin Türkmen), Sörloth

Goller: Dk. 7 Abdülkadir Ömür, Dk. 51 Novak (Trabzonspor), Dk. 45+1 Cisse, Dk. 90+5 Bakasetas (Aytemiz Alanyaspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 80 Hosseini (Trabzonspor), Dk. 83 N'Sakala (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Erol Bulut (Teknik direktör), Dk. 45+3 Salih Uçan (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 40 Ekuban (Trabzonspor) 

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