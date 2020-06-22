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İstanbul Valiliğinden sağanak uyarısı

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Valiliği, vatandaşları yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen gök gürültülü yağışa karşı uyardı.

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İSTANBUL Valiliği, resmi internet hesabı ve sosyal medya üzerinden yaptığı duyuru ile vatandaşları gök gürültülü sağanak yağışa karşı uyardı.

Valilik, "İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre 23 Haziran Salı günü sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre 23.06.2020 Salı günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da ve bölgemiz genelinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Meteouyarı kodu: Sarı

Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

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