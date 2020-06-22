İstanbul Valiliğinden sağanak uyarısı

İSTANBUL Valiliği, vatandaşları yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen gök gürültülü yağışa karşı uyardı.

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İSTANBUL Valiliği, resmi internet hesabı ve sosyal medya üzerinden yaptığı duyuru ile vatandaşları gök gürültülü sağanak yağışa karşı uyardı.

Valilik, "İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre 23 Haziran Salı günü sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre 23.06.2020 Salı günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da ve bölgemiz genelinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; 23 Haziran Salı günü sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.https://t.co/nGrhCaKH1x pic.twitter.com/svsHZFRQvw — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) June 22, 2020