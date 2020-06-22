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Almanya’da ikinci dalga koronavirüs endişesi

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Avrupa Birliği (AB) ülkesi Almanya’da virüs bulaştırma katsayısının (R değeri) son dört günde 1,55'ten 2,88’e yükseldiği belirtildi. Robert Koch Enstitüsü, ülkenin Gutersloh kasabasındaki bir et fabrikasında meydana gelen yerel salgın nedeniyle ülkede ikinci dalga endişesinin arttığını bildirdi.

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CNN’de yer alan habere göre; Almanya’nın hastalık kontrol merkezi Robert Koch Enstitüsü, yaptığı açıklamada, ülkede yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) R değerinin (virüs bulaştırma katsayısı) keskin bir şekilde arttığı belirtildi.

R numarası bir kişinin ortalama olarak kaç kişiye virüs bulaştırabileceğini gösteriyor.

Eğer bu numara 'bir' ise Kovid-19’la enfekte olan kişinin ortalama olarak bir kişiye daha virüs bulaştıracağı anlamına geliyor.

"R değeri 1'in altında kalmalı"

Almanya Şansolyesi Angela Merkel, daha önce salgının ülkede kontrol edilebilmesi için R değerinin 1’in altında olması gerektiğini, eğer durum gerçekleşmezse sıkı tedbirlerin geri dönebileceğini açıklamıştı.

Artış et fabrikasındaki salgından kaynaklanıyor

Robert Koch Enstitüsü, ulusal virüs bulaştırma katsayısındaki bu büyük sıçramanın Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde yer alan Gutersloh kasabasındaki bir et işleme tesisinde ortaya çıkan yerel bir salgından kaynaklandığını; kasaba ve fabrikada en az bin 331 Kovid-19 vakası olduğunu, bölgedeki yedi bini aşkın kişinin karantinaya alındığını açıkladı.

Enstitü, Almanya’da vakaların genel olarak düşük bir eğim göstermesine rağmen meydana gelen yerel artışların R değerini arttırdığını bildirdi.

Bununla birlikte; Almanya’da şu ana kadar 190 bini aşkın Kovid-19 vakası ve 8 bin 962 virüs kaynaklı ölüm bildirildi.

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