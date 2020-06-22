Serdar Ali Çelikler: Galatasaray'a operasyon yapıldı

Kırmızı Çizgi yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Galatasaray'ın Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldığı maçta sarı-kırmızılı takıma operasyon yapıldığını ifade etti.

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Mehmet Ayan'ın moderatörlüğünü yaptığı İnternethaber'in Youtube kanalında yayınlanan 'Kırmızı Çizgi' programında Serdar Ali Çelikler ve Candaş Tolga Işık, futbol gündemini değerlendirdi.

Galatasaray'ın uzatma dakikalarında yediği golle Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldığı maçı değerlendiren Serdar Ali Çelikler, sarı-kırmızılı takıma operasyon yapıldığını iddia ederken şu ifadeleri kullandı; ''Sistem, bu sezon Galatasaray'ı sevmiyor. Geçen sene Galatasaray'ı seven sistem bu sene sevmedi. 'Siz bu sene çekilin, bizim başka işimiz var' dedi sistem. Sistem sadece Nihat Özdemir, Yıldırım Demirören, TFF ve PFDK değildir. Sistem, derin devlet gibi görünmeyen bir aygıttır. Sistemin içinde, TFF vardır, futbol ekonomisi vardır, yayıncılar vardır, siyaset kesin vardır, medya vardır.

''Sistemin istemediği iki isim var''

Sistem kimseye düşman, kimseye dost değildir. Sistemin çıkarları vardır. Bu sistemin sevmediği iki şahıs var. Ali Koç ve Fatih Terim. Tavırlardan, hiç kimseye verilmeyen cezalardan biliyoruz. Sistemin bu seneki çıkarı Galatasaray'ın yarışta devam etmemesiydi. Hakem hatası yok, kurallar uygulandı. Fatih Terim'in 5 dakika oyuncu değiştirmeyi unutmasını, 5 dakika içinde 9 kişi oynamasını, 3-2'ye gelen golü yemesini, pandemi sürecinden sonra en hazırlıksız takımlardan birinin Galatasaray olması' eleştirilerin üstünü örtmez.''

''Doğruyu niye 10 yılda bir uyguluyorsunuz''

Candaş Tolga Işık ise şunları söyledi; ''Bu sefer haklı bir bahane. Hocanın verdiği yanlış karar değil. Bu düdüğü en son 10 sene önce çaldıysan sonra 10 sene sonra çalıyorsan... Bu kadar rutin bir şeyken bunu bu maçta uygulamak iyi niyet değil. Şimdi Galatasaray'ı şahane maçlar bekliyor. Doğruyu niye 10 yılda bir uyguluyorsunuz. Bundan sonra Galatasaray'a çok hata yapmadan bir jest planlanıyordur federasyonda. Bu işlerin sorumluluğu TFF Başkanı Nihat Özdemir'e yazar.''

''Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ı aldı''

Fenerbahçe'nin gelecek yıl için iyi bir kadro kurmasını gerektiğini belirten Çelikler, ''Sistem seneye yine senle uğraşacak ama senin de iyi bir takım kuracaksın. Saçma sapan hatalar yapmaması lazım. Mert Hakan Yandaş'ı Novak'ı, Caner Erkin'i, Gökhan Gönül'ü ve Sinan Gümüş'ü aldı diyorlar. Bir santrafor daha alacak diyorlar. Vedat için gelen maksimum teklif 14 milyon euro. O da teklif değil. Yoklama var. Emre, kaleci lazım demiş. Yüzde yüz katılıyorum. Hocanın Erol Bulut olacağını düşünüyorum. Pellegrini de olabilir ama yüksek bütçe isteyeceği için zor.'' dedi.

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Max Kruse, Emre yüzünden mi ayrıldı?

Max Kruse'nin ayrılık süreciyle ilgili konuşan Candaş Tolga Işık, Emre Belözoğlu'yla yaptığı telefon görüşmesini aktardı; ''Emre, beni geçen hafta aradı. Emre dedi ki 'Max'la ilgili ailevi konularında yardımcı oldum. Ben bu takımın kaptanıyım. Sadece ona değil bütün oyunculara yardım ediyorum. Hepsine aynı mesafedeyim. Kruse ile sürtüşmem olmadı. Maddi konular ve ailevi durumundan dolayı gitmek istedi. Benden kaynaklı bir gidiş yok, sürtüşme de yok.''

''Yılmaz Erdoğan, Beşiktaş için yardım gecesi düzenleyecek''

Mehmet Ayan, ''Ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan, Kanal D'de Temmuz ayı içerisinde tıpkı Acun Ilıcalı gibi Beşiktaş için kampanya gecesi düzenleyecek.'' dedi.

''Caner anladığım kadarıyla gitti''

Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan Fabrice N'Sakala ila anlaştığını dile getiren Candaş Tolga Işık, ''750 bin euro karşılığında transferi bitmiş. Hayırlı uğurlu olsun. Caner anladığım kadarıyla gitti. Yüzde 90 o iş bitmiş. Gökhan'da ise durum şu 'Sana 1+1 yıllık 500 bin eurosu garanti para verelim. Diğerleri de maç başı. Oynarsan 300-350 bin euro da oradan kazanırsın. Git düşün gel diyorlar.' Gökhan'dan cevap yokmuş daha. Kendi yorumum Gökhan'ın kalacağını sanmıyorum.