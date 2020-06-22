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Şans eseri kurtuluş! Trafik kazasına giden polisler bir kadını öldürülmekten kurtardı

İZMİR'de trafik polisleri, bir kazaya müdahale ettikleri sırada gelen silah sesleri üzerine erkek arkadaşı tarafından öldürülmek istenen kadını kurtardı.

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İzmir Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Konak ilçesi Eşrefpaşa pazar yeri yanında meydana gelen trafik kazasının işlemlerini yaptığı sırada çevreden silah sesleri duydu.

Erkek arkadaşının öldürmek istediği kadın...

Bunun üzerine olay yerine giden ekipler, erkek arkadaşı R.K. (37) tarafından öldürülmek istenen G.T'yi (37) kurtardı. Ruhsatsız tabancasıyla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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