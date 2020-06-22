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Galatasaray'dan Radamel Falcao açıklaması

Galatasaray, Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun sağ arka adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

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Galatasaray Kulübü, Gaziantep FK ile yapılan maçta sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kalan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun son durumuyla ilgili bir açıklamada bulundu.

Kısmi kas hasarı ve kanama
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; ''Oyuncumuz Radamel Falcao’nun, bugün sponsor hastanelerimizden Bahçelievler Medical Park Hastanesi’nde yapılan tetkikleri sonrasında, sağ arka alt adale grubunda birinci derece zorlanma (kısmi kas hasarı ve kanama) tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.''

Başakşehir maçı zora girdi
Kolombiyalı golcünün, pazar günü oynanacak Medipol Başakşehir maçında forma giymesi zor görünüyor. Falcao'nun 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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