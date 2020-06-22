Aşk-ı Memnu neden yok Kanal D yayın akışı kaldırıldı mı?

Ekranların efsane dizisi Aşk-ı Memnu Kanal D ekranlarında tekrarıyla haftaiçi her gün 10.45'te ekrana geliyordu. Bu sabah Kanal D'yi açan seyirciler Aşk- Memnu yerine başka bir dizi görünce Kanal D yayın akışını araştırmaya başladı. Peki Aşk-ı Memnu ne zaman, saat kaçta?

Abone ol

Kanal D Aşk-ı Memnu neden yok? sorusu diziseverler tarafından merak konusu oldu. Haftaiçi her gün sabahları yayınlanan Aşk-ı Memnu'nun saatinde değişikliğe gidildi. Peki Aşk-ı Memnu ne zaman yayınlanacak? İşte Kanal D Aşk-ı Memnu'nun yeni yayın saati...

AŞK-I MEMNU NEDEN YOK?

Aşk-ı Memnu dizisinin yayın saati değişti. Kanal D'nin yayın akışında yer alan bilgiye göre Aşk-ı Memnu bugün saat 13:15'de izleyici karşısına çıkacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI - 22 HAZİRAN 2020

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?CANLI

10:45 Güneşi Beklerken

13:15 Aşk-ı Memnu TEKRAR

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki TEKRAR

18:45 Kanal D Ana Haber CANLI

20:00 Zalim İstanbul FİNAL

00:15 Cehennemden Kaçış

02:00 Cehennemden Kaçış

03:30 Akasya Durağı TEKRAR

05:45 Yabancı Damat TEKRAR

Efsane dizi Aşk ı Memnu 2008 yılında ekrana gelmeye başladı ve 2010 yılında 24 Haziran'da 79. bölümü ile final yaptı. İzlenme rekorları kıran dizinin final bölümüne Bihter'in intiharı damga vurmuştu.

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Halit Ziya Uşaklıgil’in romanından uyarlanan dizi, yapımcı firma Ay Yapım tarafından Güney Amerika’nın en büyük üç şirketinden biri olan Telemundo/NBC Universal’a satılmıştı.

Güney Amerika’nın da en büyük 2. TV program dağıtımcısı olan firmanın pazarladığı programlar 2011’de 120’den fazla ülkede yayınlanmış ve 50’den fazla dile çevrilmiş.