Aşk-ı Memnu neden yok Kanal D yayın akışı kaldırıldı mı?
Ekranların efsane dizisi Aşk-ı Memnu Kanal D ekranlarında tekrarıyla haftaiçi her gün 10.45'te ekrana geliyordu. Bu sabah Kanal D'yi açan seyirciler Aşk- Memnu yerine başka bir dizi görünce Kanal D yayın akışını araştırmaya başladı. Peki Aşk-ı Memnu ne zaman, saat kaçta?Abone ol
Kanal D Aşk-ı Memnu neden yok? sorusu diziseverler tarafından merak konusu oldu. Haftaiçi her gün sabahları yayınlanan Aşk-ı Memnu'nun saatinde değişikliğe gidildi. Peki Aşk-ı Memnu ne zaman yayınlanacak? İşte Kanal D Aşk-ı Memnu'nun yeni yayın saati...
AŞK-I MEMNU NEDEN YOK?
Aşk-ı Memnu dizisinin yayın saati değişti. Kanal D'nin yayın akışında yer alan bilgiye göre Aşk-ı Memnu bugün saat 13:15'de izleyici karşısına çıkacak.
KANAL D YAYIN AKIŞI - 22 HAZİRAN 2020
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?CANLI
10:45 Güneşi Beklerken
13:15 Aşk-ı Memnu TEKRAR
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki TEKRAR
18:45 Kanal D Ana Haber CANLI
20:00 Zalim İstanbul FİNAL
00:15 Cehennemden Kaçış
02:00 Cehennemden Kaçış
03:30 Akasya Durağı TEKRAR
05:45 Yabancı Damat TEKRAR
Efsane dizi Aşk ı Memnu 2008 yılında ekrana gelmeye başladı ve 2010 yılında 24 Haziran'da 79. bölümü ile final yaptı. İzlenme rekorları kıran dizinin final bölümüne Bihter'in intiharı damga vurmuştu.
Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Halit Ziya Uşaklıgil’in romanından uyarlanan dizi, yapımcı firma Ay Yapım tarafından Güney Amerika’nın en büyük üç şirketinden biri olan Telemundo/NBC Universal’a satılmıştı.
Güney Amerika’nın da en büyük 2. TV program dağıtımcısı olan firmanın pazarladığı programlar 2011’de 120’den fazla ülkede yayınlanmış ve 50’den fazla dile çevrilmiş.