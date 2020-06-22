Hafter'in Sözcüsü Mismari: Libya hükümeti Mısır'daki piramitlere adlarını yazmak istiyor

Türkiye destekli Libya hükümetinin Hafter'e karşı sergilediği zafer sonrası Hafter'in sözcüsü Ahmet el-Mismari, ne diyeceğini şaşırdı. Mismari'ye göre Libya hükümeti Mısır'ı işgal etmek istiyor.

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Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in Sözcüsü Ahmed el-Mismar Mısır'ı kışkırtma adına saçmalamada sınır tadımadı.

Mismari, düzenlediği basın toplantısında, Trablus ve Misrata kentlerindeki meşru Libya hükümetini ve onlara bağlı güçleri "aşırıcı tekfirci ve terörist topluluk" olarak nitelendirdi.

"Kahire'ye ulaşmak istiyorsunuz"

Türkiye destekli Libya hükümeti için "Mesajlarınız Mısır'a ulaştı, piramitlere, Sina'ya ve Kahire'ye ulaşmak istiyorsunuz. Mısır'daki piramitlere adınızı yazmak istiyorsunuz." diyen Mismari, şunları kaydetti:

"Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'a bağlı güçler, 'Mısır'ın güvenliğine saygılıyız.' diyorlar. Her gün, 'Sina'ya geleceğiz, piramitlere geleceğiz.' 'Piramitlere adımızı yazacağız.' diyorlar."

Alay konusu oldu

Açıklamalarında kullandığı tartışmalı ifadeler dolayısıyla tanınan Mismari'nin bu sözleri de sosyal medyada alay konusu oldu.

Mismari'nin sözlerini espri malzemesi yapan sosyal medya kullanıcıları, Kahire'nin batısındaki Giza piramitlerinin fotoğrafları üzerine "Öfke Volkanı" ve Libya kentlerinin adlarını yazdı.