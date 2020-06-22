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Sibirya'da rekor sıcaklık: 38 dereceye ulaştı

Sibirya'nın kuzeydoğusundaki Verkhoyansk kasabasında Cumartesi günü hava sıcaklığı 38 dereceye ulaştı. Bu, Kuzey Kutup Dairesi'nde, kayıtların tutulmaya başlandığı 1885 yılından bu yana görülen en yüksek sıcaklık.

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Uzmanlar bu bölgenin dünyanın geri kalan yerlerinden iki katı aşkın hızda ısındığına dikkat çekiyor.

Rusya'nın başkenti Moskova'nın yaklaşık 4 bin 800 kilometre doğusundaki kasaba, dünyanın en soğuk bölgeleri arasında yer alıyor.

Dünyanın en soğuk bölgelerinden biri

Burada sıcaklıklar sık sık eksi 50 derecenin altında seyrediyor. 1892'de sıcaklık eksi 67,8 dereceye düşmüştü.

Haziranda en yüksek ortalama sıcaklık 20 derece

Pazar günü kasabadaki sıcaklık 35,2 santigrat derece olarak ölçüldü. Uzmanlar bunun Cumartesi günkü rekorun bir anomaliden ibaret olmadığını gösterdiğine işaret ediyor. Verkhoyansk'ta Haziran'da en yüksek ortalama sıcaklık 20 derece.

Verkhoyansk, 67,5 kuzey enleminde yer alıyor. Kuzey Kutup Dairesi ise 66,5 derecede başlıyor.

Bu kasabanın yaklaşık 1.100 kilometre doğusunda yer alan Çerski'de de geçen hafta 30 derece sıcaklık ölçülmüştü.

Bilim insanları bu sıra dışı durumun çok büyük bir alanı kaplayan ve "sıcaklık kubbesi" olarak bilinen yüksek basınçtan kaynaklandığını söylüyor.

2020'de Sibirya'da görülen aşırı sıcaklıklar donmuş toprak tabakasının (permafrost) çözülmesine neden olmuş, bölgede görülmedik şekilde erken orman yangınları başlamıştı.

Sibirya'dan Alaska ve İskandinavya'ya son yıllarda artan orman yangınlarında donmuş toprak tabakasının erimesi, atmosfere çok miktarda sera gazı yayılmasına neden oluyor. Orman yangınları, deniz buzlarının kapladığı alan ve kalınlıklarının azalmasına yol açıyor.

Sibirya'nın Norilsk kentinde bu ay başlarında permafrost erimesi sonucu bir santralin tankı çökmüş ve Ambarnaya Nehri'ne 20 bin ton dizel yakıt sızmıştı. Bunun Rusya'nın Kuzey Kutup Bölgesi'nin tarihinden görülen en büyük sızıntı olduğu belirtiliyor.

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