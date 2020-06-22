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Kayseri'de korkunç olay! Üvey baba 3 yaşındaki Alperen'i boğarak öldürdü

PINARBAŞI'na bağlı Güney Mahallesi'nde H.S., iki yıldır nikahsız yaşadığı E.Ö'nün 3 yaşındaki oğlu Alperen E.'yi boğarak öldürdü. Çocuğu evin karşısındaki mezarlığa gizlice gömdü. Vahşet 6 gün sonra ortaya çıktı...

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Kayseri üvey baba dehşetini konuşuyor. Pınarbaşı ilçesine bağlı Güney Mahallesi’nde meydana gelen olayda üvey baba Harun S., yaklaşık iki yıldır nikahsız yaşadığı Emel Öner’in 3 yaşındaki oğlu Alperen Ekinci’yi boğarak öldürdü. Cani baba boğarak öldürdüğü küçük Alperen’i evin karşısında bulunan mahalle mezarlığına gömdü.

Komşular ihbar etti, anne gözyaşları içinde itiraf etti

Çocuğun kayıp olduğu ihbarını alan polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde anne Emel Öner, nikahsız yaşadığı Harun S, tarafından boğularak öldürüldüğünü söyleyerek gözyaşı döktü. 6 gün sonra ortaya çıkan vahşetin ardından dün gece polis ekipleri evde ve evin bahçesinde küçük Alperen’in cesedini aradı.

Anne gözaltında, cani adam her yerde aranıyor

Ancak küçük çocuğun cesedi evin karşısındaki mezarlıkta bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemeler sonrasında eve şerit çekilirken, anne Emel Öner emniyette ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Firarda olan üvey baba Harun S.’nin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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