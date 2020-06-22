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Sivas’ta Covid-19 geri döndü banka şubesi kapatıldı il genelinde ölü sayısı 13'e yükseldi

İhlas Haber Ajansı

SİVAS’ta bitme noktasına gelen Covid-19 vakaları Şarkışla ilçesinde görülen yeni vakalar ile tırmanışa geçti. Şarkışla'da bir banka şubesinde 13 çalışından 7’sinin test sonuçları pozitif çıkınca banka şubesi kapatıldı.

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Covid-19 saygını nedeniyle alınan tedbir kararları Sivas’ta sıkı bir şekilde uygulandı. Uygulanan tedbirler ile Sivas, nüfusuna orantılandığında Türkiye’de vaka sayısının az olduğu iller arasında gösterildi.

İlde son haftalarda vaka sayısı bitme noktasına gelirken Şarkışla ilçesinde görülen pozitif vakalar ile virüs yeniden tırmanışa geçti.

Yakın çevresine yapılan testler de pozitif vakalara rastlandı

Edinilen bilgiye göre vaka bulunmayan Şarkışla’da geçtiğimiz hafta bir kişide yapılan test sonuçları pozitif çıkmıştı.  Bu kişinin yakın çevresinde de yapılan testlerde pozitif vakalara rastlanıldı.

Banka şubesi çalışanlarında korona çıktı şube kapatıldı

İlçe merkezinde bir banka şubesinde 13 çalışından 7’sinin test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine banka şubesi kapatıldı.

İlçe genelinde 16 il genelinde vaka sayısı 30

İlçede toplam vaka sayısının 16, il genelince ise vaka sayısının 30 olduğu öğrenildi. Covit-19 şüphesi ile Suşehri ilçesinden Sivas’a nakledilip tedavi altına alınan 70 yaş üstü bir hasta ise bugün hayatını kaybetti. Sivas’ta Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden hasta sayısı 13 oldu.

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