Samsun'da 2 yaşındaki çocuk evinin penceresinden düştü
SAMSUN'da S.D., (2), üçüncü kattaki evinin penceresinden aşağı düştü. Küçük çocuğu ölümden kurtaran, evinin hemen yakınında bulunan ağacın dalları oldu.Abone ol
Samsun'un Bafra ilçesinde 3. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk inanılmaz bir şekilde kurtuldu.
Beton zemine düşerken...
Olay, Gazi Paşa Mahallesi Osmanpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki S.D. 3. kattaki evin açık penceresinden aşağı düştü. Düşerken kırılan ağacın dalları küçük çocuğu yönünü değiştirerek beton zemin yerine toprak zemine düşmesini sağladı.
Yan tarafta çalışan işçiler yere düşen çocuğu fark ederek 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri S.D’yi Bafra Devlet Hastanesine kaldırdı.
Öte yandan olayla ilgili inceleme sürüyor.
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