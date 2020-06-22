Beşiktaş'ta maske denetimi! Takmayanlara ceza yazıldı
İSTANBUL Beşiktaş'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında maske denetimi yapan polis ekipleri, sokağa maskesiz çıkan vatandaşlara ceza yazdı.Abone ol
İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliğine gönderdiği talimat doğrultusunda, maske takma zorunluluğuna uymayanlara 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren 900 lira ceza kesileceği belirtilmişti.
900 TL ceza
Talimat doğrultusunda sabah saatlerinde Beşiktaş'ta yapılan denetimlerde maske takmayan 7 kişiye 900'er TL ceza yazıldı.
Maskeyi unuttuk dediler ama...
Ceza yazılanlardan bazıları maske takmayı unuttuklarını söylerken polis ekipleri, maskeleri kurallara göre takmayanları da uyardı.
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