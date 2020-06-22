İstanbul Taksiciler Odası Başkanı: İBB'nin projesi hayata geçerse ekmeğimiz gider

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'İstanbul'a 5 bin taksi' projesine tepki gösteren İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, kesinlikle kiralama sistemini kabul etmediklerini söyleyerek İstanbul'daki taksi sayısının yeterli olduğunu vurguladı. Aksu uyarıda bulunarak 'Biz Türkiye'de siyasetin de kaderini değiştirecek bir STK ve topluluğuz" diye konuştu...

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İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), İstanbul'a kiralık 5 bin yeni taksi projesini kabul etmediklerini söyledi.

İmamoğlu'nun her türlü destek sözü verdiğini belirtti

Projenin hiç beklemedikleri bir açıklama olduğunu dile getiren Aksu, İmamoğlu'nun seçimlerden önce 2 kere ziyaret ettiği, odalarında taksici esnafına her türlü desteği vereceğini ve haklarını koruyacağını ifade ettiğini aktardı.

"5 bin taksi projesi hayata geçerse biteriz"

Aksu, görüşmelerinde bu projenin hiç gündeme gelmediğini belirterek, bu konuyla ilgili kendileriyle hiç görüş alışverişinde bulunulmadığını söyledi.

Taksici esnafı olarak üzgün ve tedirgin olduklarını anlatan Aksu, "Ama Büyükşehir Belediye Başkanımızın da bizim esnafımızı tamamen yok edeceğini düşünmüyoruz. Eğer Sayın İmamoğlu'nun sözünü ettiği bu model hayata geçerse biz 17 bin 395 taksici esnafı olarak biteriz." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'da şu anda taksi ihtiyacının olmadığına işaret eden Aksu, trafik sorunu çözülürse taksi sayısının şu anda yeterli olduğunu ifade etti.

"Bu proje, emeğimizi ve ekmeğimizi yok eder"

Bu konuyu Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve diğer ilgililer ve siyasilere de anlattıklarını belirten Aksu, "Hepsine sesleniyoruz, bu proje emeğimizi, ekmeğimizi yok eder. Mağdur oluruz. Biz kiralama sistemini belediyenin öz malı olma sistemini kabul etmiyoruz. Devletimizin de bu konuda bize sahip çıkacağından eminiz." diye konuştu.

"Siyasetin kaderini değiştirecek topluluğuz"

Aksu, İstanbul'da 17 bin 395 taksi bulunduğuna işaret ederek, "Biz Türkiye'de siyasetin de kaderini değiştirecek bir STK ve topluluğuz. Bir araç sahibiyle birlikte bir takside 3 kişi çalışıyor. 3 kişi çalıştığı zaman 52 bin çalışanımız var. Bunların da evde eşi ve çocukları ile beraber 250-300 bin kişilik bir aileyiz." ifadelerini kullandı.