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Wayne Rooney'nin Jurgen Klopp düşüncesi: Ligi domine edebilir

Anadolu Ajansı

İngilizlerin futbol efsanelerinden Wayne Rooney, Liverpool ve Jurgen Klopp'a övgüler yağdırdı. Rooney, Liverpool'un ligi domine edebileceğini belirterek "Basit bir yol var, Klopp'a bunu yapması için izin vermek" dedi.

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İngiliz futbolcu Wayne Rooney, formasını giydiği dönemde Manchester United'ın ligde yakaladığı başarıları Liverpool'un da tekrarlayabileceğini iddia etti.

"Basit bir yol var o da.."

Kariyerini Derby County'de sürdüren 34 yaşındaki Rooney'nin İngiliz The Times gazetesinde yer alan yazısında, "Jurgen Klopp, hiçbir takımın Manchester United gibi ligi domine edemeyeceğini söylüyor ama yanılıyor. Liverpool için basit bir yol var, Klopp'a bunu yapması için izin vermek." ifadelerini kullandı.

Liverpool, eski United ile aynı düşünceye sahip

Liverpoollu futbolcuların geriye düştükleri anda bile her maçı kazanacağına inanarak mücadele ettiğini belirten Rooney, Manchester United'da şampiyonluklar kazandıkları dönemde takımın bu düşünce yapısına sahip olduğunu kaydetti.

16 yıl önce Old Trafford Stadı'na sadece Manchester United formasını giymek için değil, teknik direktör Alex Ferguson'un oyuncusu olmaya da gittiğini aktaran Rooney, "Aynı şey Klopp için de geçerli. Liverpool dışında bir takımda onun için oynamak isterdim." şeklinde görüş paylaştı.

30 yıl sonra gelen şampiyonluk hasreti

Rooney, Alex Ferguson'un yönetimindeki Manchester United ile 5 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. Klopp ile geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Liverpool, ligde 30 yıl sonraki ilk şampiyonluğunu kazanmaya çok yaklaştı. 

Premier Lig'de zirvedeki puan durumunu hatırlatacak olursak:

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