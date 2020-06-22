Altın fiyatlarında son 1 ayın zirvesi! Piyasalar endişeli

Uluslararası piyasalarda en dikkat çekici hareketliliğin yaşandığı spot altında fiyatlar, son bir ayın en yüksek seviyesine çıktı.

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Spot altın fiyatı, güvenli liman arayan yatırımcıların talebi ile bu sabah 18 Mayıs'tan bu yana görülen en yüksek seviye olan 1.758 dolar/ons seviyesine kadar çıktı.

Dünyanın birçok noktasında artan koronavirüs vaka sayıları nedeniyle salgında ikinci dalganın ekonomileri etkileyip etkilemeyeceği yönünde soru işaretleri piyasalardaki belirsizliği destekliyor.

Dünyada durum

Dünya'nın aktardığına göre, ABD vadelileri ve Asya borsaları yeni haftaya yatay başladı. Asya'da birçok ülke borsaları artıda olsa da yükselişler çok sınırlı seyrediyor. ABD vadelilerindeki artılar da yüzde 0.2 seviyelerinde bulunuyor.

Yurt içinde dolar/TL 6.84, euro/TL 7.66 düzeyinden haftaya başladı.

Son 1 ayın en yüksek seviyesi

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı, koronavirüs vakalarının hızla artmaya devam etmesinin global ekonomide toparlanmayı geciktireceği endişelerinin etkisi ile son bir ayın en yüksek seviyesine çıktı.