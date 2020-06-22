BIST 114.935
DOLAR 6,85
EURO 7,68
ALTIN 384,14
HABER /  EKONOMİ
ADV Simfer dondurucularda Haziran Fırsatı!

Haziran tüketici güven endeksi açıklandı! Merakla beklenen veriler

TÜİK, haziran ayı tüketici güven endeksi rakamlarını açıkladı. Tüketici güven endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 5,2 oranında arttı.

Abone ol

Mayıs ayında 59,5 olan endeks, Haziran ayında 62,6 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 5,2 oranında arttı; Mayıs ayında 59,5 olan endeks, Haziran ayında 62,6 oldu.

Maddi durum beklentisi endeksi

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Mayıs ayında 79,2 iken, Haziran ayında yüzde 0,8 oranında artarak 79,9 oldu.

Ekonomik durum beklentisi endeksi

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Mayıs ayında 81,8 iken, Haziran ayında yüzde 4,5 oranında artarak 85,5 oldu.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi Mayıs ayında 55,3 iken, Haziran ayında yüzde 12,2 oranında artarak 62,1 oldu.

Tasarruf etme ihtimali endeksi

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi Mayıs ayında 21,7 iken, Haziran ayında yüzde 6,5 oranında artarak 23,1 oldu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Sağanak yağış önümüzdeki hafta da devam edecek! 12 il için uyarı verildi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Diyarbakır Lice'de uyuşturucu operasyonu! Yüksek miktarda esrar ele geçirildi
Kayseri'de korkunç olay! Üvey baba 3 yaşındaki Alperen'i boğarak öldürdü
Sıfır otomobilde ÖTV indirimi olacak mı? Milyonların merak ettiği soru yanıt buldu
Dolar yeni haftaya sakin başladı! 22 Haziran dolar ne kadar?
Fatih Terim'den isyan: İki namuslu adama düdük astırdılar
Sapığın savunmasına bak! Çorum'da yanına çırak aldığı 6 çocuğu istismar etti
ÖNCEKİ HABERLER
Benzin ve motorine çifte zam geliyor
Coronthians'ta 27 oyuncu korona oldu
Berlin'de Türk avukata ters kelepçe tepki çekti
Udumbara çiçeği efsanesi nedir Çanakkale'de açtı fiyatı ne kadar?
Çorum'da 18 kişi mantardan zehirlendi 3’nün sağlık durumu ağır
Duygusal ağlatan babalar günü mesajları kısa sözler
Yorumlar 1 yorum