Haziran tüketici güven endeksi açıklandı! Merakla beklenen veriler

TÜİK, haziran ayı tüketici güven endeksi rakamlarını açıkladı. Tüketici güven endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 5,2 oranında arttı.

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Mayıs ayında 59,5 olan endeks, Haziran ayında 62,6 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 5,2 oranında arttı; Mayıs ayında 59,5 olan endeks, Haziran ayında 62,6 oldu.

Maddi durum beklentisi endeksi

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Mayıs ayında 79,2 iken, Haziran ayında yüzde 0,8 oranında artarak 79,9 oldu.

Ekonomik durum beklentisi endeksi

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Mayıs ayında 81,8 iken, Haziran ayında yüzde 4,5 oranında artarak 85,5 oldu.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi Mayıs ayında 55,3 iken, Haziran ayında yüzde 12,2 oranında artarak 62,1 oldu.

Tasarruf etme ihtimali endeksi

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi Mayıs ayında 21,7 iken, Haziran ayında yüzde 6,5 oranında artarak 23,1 oldu.