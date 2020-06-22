Prof. Dr. Müftüoğlu: Haftaya iyi haberle başlıyoruz tükürük testleri geliyor

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, yakında koronavirüs (covid-19) testlerinin tükürükle yapılabileceğini kaleme alarak bu durumu iyi haber olarak niteledi. Müftüoğlu, bu sayede evinde isteyen herkesin kendisine test yapabileceğini düşüncelerine ekledi.

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Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, 'Bağışıklık pasaportunuz var mı' başlıklı bugünkü yazısında koronavirüs testlerinde 'doğru tanıya götüren ucuz ve güvenilir testlerin sayısının arttığını' söyledi.

Müftüoğlu, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Haftaya iyi haberle başlıyoruz. Kovid-19’un teşhisinde de hastalığın geçirilip geçirilmediğinde de doğru tanıya götüren hızlı, kolay, ucuz ve güvenilir testlerin sayısı artıyor. Amerikan Besin ve İlaç Dairesi (FDA), geçtiğimiz hafta 30 dakikada sonuç verebilen hızlı ve güvenli bir tanı testine daha onay verdi.

"Tükürük testleri özellikle önemli"

Ayrıca, yakında 'tükürük ile yapılan' testlere izin çıkacağının da işaretleri var. Tükürük testleri bence özellikle önemli. Zira bunlar evlerde de isteyen herkesin istediği zaman rahatça kendisine uygulayabileceği testler olacaktır."