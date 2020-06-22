Sapığın savunmasına bak! Çorum'da yanına çırak aldığı 6 çocuğu istismar etti

ÇORUM’un Kargı ilçesinde hurdacılık yapan Mustafa U. isimli sapık, 'çırak arıyorum' diyerek yanına sözde işe aldığı 6 yoksul çocuğu cinsel istismar ettiği ortaya çıktı. Önce "çocuklar istedi" diyen sapık kendini, “Bu bir hastalık tedavi olmak istiyorum” diye savundu

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Çorum’da hurdacılık yapan Mustafa U. isimli şahsın 'çırak arıyorum' diyerek yoksul 6 çocuğu istismar ettiği ortaya çıktı. “Bu bir hastalık tedavi olmak istiyorum” diyen Mustafa U. hakkında Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi. İddianamede sanığın 6 çocuğa karşı, 'cinsel istismar', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'sarkıntılık' suçlarından cezalandırılması istendi.

Çocuklardan birinin ailesi farketti...

İğrenç olay 19 Temmuz 2019 tarihinde mağdur E.F.A. isimli çocuğun ailesinin savcılığa giderek Mustafa U.’nun çocuklarını darp ettiğini, istismarda da bulunmuş olabileceğini belirterek şikâyetçi olmasıyla başladı. Soruşturma çerçevesinde ifadesi alınan Mustafa U. hakkındaki iddiaları reddederek mağduru suçladı.

Tecavüz ettiği çocuğu suçladı: 'O istedi'...

Mağdurun kendisiyle beraber olmak istediğini belirten Mustafa U., E.F.A. ile 10 defa 'cinsel ilişki' yaşadığını belirtti.

Savcılığın ulaştığı 5 çocuk da 'Bize tecavüz etti" dedi

Bu ifadenin ardından savcı soruşturmayı genişleterek hurdacı Mustafa U.’nun yanında çalışan ya da Mustafa U. ile bağlantısı olan çocukların ifadelerine başvurdu. Mağdur 5 çocuk daha Mustafa U.’nun kendilerine tecavüz ettiğini açıkladılar.

Bir çocuk şikayetçi olmadı: Çocukları babasız kalmasın

Mustafa U.’dan şikâyetçi olmayan mağdur E.D. ifadesinde, “Bana ilişki teklif etti. Daha önceden E., H. ve Ö. isimli çocukların kendisi ile ilişkiye girdiğini söyledi. Kabul etmedim... Ben babasız büyüdüm. Mustafa’nın çocuklarının da babasız büyümesini istemiyorum” dedi.