MHP eski milletvekili Hasan Ali Kilci hayatını kaybetti
MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Kayseri 25'inci dönem milletvekili Hasan Ali Kilci, geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Abone ol
MHP 25'inci dönem milletvekili Hasan Ali Kilci, geçen 29 Mayıs'ta geçirdiği beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden Kilci, 23 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Acı haberi alan yakınları gözyaşı döktü. Kilci, yarın Hacılar ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.