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Görüntüleri sosyal medyada yer alan askerlere ilişkin inceleme ve soruşturma tamamlandı

Anadolu Ajansı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatıyla başlatılan inceleme ve soruşturma sonucunda sorumluluğu görülenler hakkında adli ve disiplin işlemleri başlatılmasına karar verildi.

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Sosyal medyada yer alan, bir askere daha kıdemli diğer askerlerce yapılan ve tepki çeken bazı davranışlarla ilgili görüntüler üzerine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatıyla inceleme ve soruşturma başlatılmıştı.

Bunun üzerine; bir koğuşta çekildiği anlaşılan ve 4-5 Haziran tarihlerinde sosyal medyada yer alan görüntülerdeki askerlerin kimlikleri tespit edilerek ilgili birlik komutanlarınca idari ve hukuki işlem uygulandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından olay yerinde yapılan inceleme ve soruşturma neticesinde, sorumluluğu görülenler hakkında adli ve disiplin işlemleri başlatılmasına karar verildi.

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