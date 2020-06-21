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Adana'da babalar gününde yürek yakan haber

Adana'nın Karataş ilçesinde serinlemek için denize giren Habib Ercan boğulurken 12 yaşındaki oğlu Ali kayboldu. Kurtarma ekiplerinin Ali Ercan'ı arama çalışmaları ise sürüyor.

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ADANA'nın Karataş ilçesinde denize giren baba boğuldu, 12 yaşındaki oğlu kayboldu.

Alınan bilgiye göre, sahil ilçesine gelen Habib (39), oğlu Ali Ercan (12) ve yeğeni Samet Karayiğit serinlemek için denize girdi.

Bir süre sonra dalgaların sürüklemeye başladığı üç kişi çevredekilerden yardım istedi.

Samet Karayiğit çevredekilerin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Baba ve oğlunun gözden kaybolması üzerine durum Karataş Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına bildirildi.

Ekipler, baba ve oğlunun kaybolduğu bölgede arama çalışması başlattı.

Aramalar sonucu bulunup hastaneye kaldırılan Habib Karayiğit müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin, kayıp çocuğun bulunması için çalışmaları sürüyor.

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