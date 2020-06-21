Almanya'daki Türkler arasında alacak kavgası! 4 kurşunla öldürüldü

ALMANYA'da yaşayan iki gurbetçinin alacak-verecek kavgası kanlı bitti. Şahin Gürbüz (47) borç verdiği Rıdvan İ. tarafından 4 kurşunla öldürüldü

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Almanya'da yaşayan iki gurbetçinin alacak-verecek kavgası kanlı bitti. Olay, Bavyera Eyaleti’'nde meydana geldi. 47 yaşındaki Konya doğumlu olduğu öğrenilen Şahin Gürbüz'ün borç verdiği Rıdvan İ. tarafından 4 kurşunla öldürüldüğü öğrenildi. Cinayet şüphelisi Rıdvan İ'nin olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

4 kurşunla öldürüldü

Geçtiğimiz cuma günü Şahin Gürbüz'ün Rıdvan İ'den 500 Euro tutarındaki borcunu istediği, Rıdvan İ'nin borcunu vermemekte direnmesinin ardından ikilinin arasında kavga çıktığı bildirildi. Tartışmanın büyümesinin ardından Rıdvan İ'nin Şahin Gürbüz’e 4 el ateş ederek öldürdüğü ifade edildi. Gürbüz'ün olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.