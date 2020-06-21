BIST 113.612
DOLAR 6,85
EURO 7,65
ALTIN 384,01
HABER /  GÜNCEL

Almanya'daki Türkler arasında alacak kavgası! 4 kurşunla öldürüldü

ALMANYA'da yaşayan iki gurbetçinin alacak-verecek kavgası kanlı bitti.  Şahin Gürbüz (47) borç verdiği Rıdvan İ. tarafından 4 kurşunla öldürüldü

Abone ol

Almanya'da yaşayan iki gurbetçinin alacak-verecek kavgası kanlı bitti. Olay, Bavyera Eyaleti’'nde meydana geldi. 47 yaşındaki Konya doğumlu olduğu öğrenilen Şahin Gürbüz'ün borç verdiği  Rıdvan İ. tarafından 4 kurşunla öldürüldüğü öğrenildi. Cinayet şüphelisi Rıdvan İ'nin olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

4 kurşunla öldürüldü

Geçtiğimiz cuma günü Şahin Gürbüz'ün Rıdvan İ'den 500 Euro tutarındaki borcunu istediği, Rıdvan İ'nin borcunu vermemekte direnmesinin ardından ikilinin arasında kavga çıktığı bildirildi. Tartışmanın büyümesinin ardından Rıdvan İ'nin Şahin Gürbüz’e 4 el ateş ederek öldürdüğü ifade edildi. Gürbüz'ün olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Kafe ve restoranlardaki gizli tehlike! Prof. Ceyhan uyardı koronavirüs bulaşıyor
RTÜK Başkanı Şahin '4 maaş alıyor' polemiğine yanıt verdi
Reuters son dakika olarak duyurdu! Koronavirüs aşısında insanlı deney aşaması
Türkiye'nin Otomobili 2022'nin sonunda yollarda! Bakan Varank açıkladı
Millet İttifakı'nda 'İzmir' kavgası! İYİ Parti'den CHP'li Tunç Soyer'e sert tepki
Bakan Pakdemirli'den 'Kurban Bayramı' açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
AK Partili Ünal'dan termik santral açıklaması: Yasal değerlere uyum sağlanmazsa...
Borcu olan emekliler dikkat! Maaşınıza haciz konulabilir
Aksaray'da dini nikahlı eşini öldüren caninin adliye girişindeki cümlesi şaşırttı
Beykoz'da Karadeniz'in azgın suları genci ölüme sürükledi
Harvardlı Türk bilim insanından çığır açan proje! Kanser gelişmeden yakalıyor
Batman'da görüldü! 15 santimetre boyunda etçil dev çekirge
Yorumlar