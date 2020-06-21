RTÜK Başkanı Şahin '4 maaş alıyor' polemiğine yanıt verdi

'4 maaş alıyor' polemiklerine nokta koyan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Hiçbir zaman 4 maaşım olmadı. Kurumumdan aldığım maaşla beraber sadece bir yerden yönetim kurulu maaşı almaktayım. Zaten aksi de kanunen mümkün değildir" dedi.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Şahin, Twitter'dan hesabından maaşına yönelik iddialara ilişkin paylaşımda bulundu.

Başkan Şahin; gençlerin ruhsal, fiziksel ve ahlaki gelişimine olumlu katkı sunan, kötü alışkanlıklardan onları uzak tutarak spor yoluyla sağlıklı ve mutlu bir yaşama onları yönlendiren organizasyonlara her zaman destek verdiğini söyledi. Bu amaçla tamamen gönüllü olarak ve hiçbir gelir elde etmeksizin fedakarlıkla yürüttüğü Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu üyeliğinin manipüle edildiğini söyleyen Şahin, sanki bu görevden bir gelir elde ediyormuş gibi gündeme getirilmesini hayret ve esefle takip ettiğini belirtti.

"Kanunen de olamaz"

Şahin, hiçbir zaman Üst Kurul Başkanlığı ve kısa bir süredir de bir kurumdaki Yönetim Kurulu Üyeliği dışında başka bir görevden geliri olmadığına, kanunen de olamayacağına dikkat çekti. Topluma faydalı olacağına inandığı bu tür görevlerde her türlü karalamalara karşın iyi niyetle bulunmaya devam edeceğine değinen Şahin, RTÜK'ü ve şahsını yıpratmak için yapılan kötü niyetli yalan haberlere itibar edilmemesi, doğru bilgi için resmi kaynakların takip edilmesini istedi.

"Hiçbir zaman 4 maaşım olmadı"

Şahin, açıklamasını şöyle tamamladı: Hiçbir zaman 4 maaşım olmadı. Kurumumdan aldığım maaşla beraber sadece bir yerden yönetim kurulu maaşı almaktayım. Zaten aksi de kanunen mümkün değildir. Bunu çok iyi bilmelerine rağmen ısrarla maaşım üzerinden manipülasyon yapmaya devam edenlere açıklamam özelikle duyurulur.