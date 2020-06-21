Hakkari'de 4 engelli evladına birden bakıyor 34 yaşındaki çocuğunu elleriyle besliyor

"Çocuklarımın sağlığı için sera yaptım"

Baba Erekli sözlerini "Çocuklarımın sağlığı için evimin önünde bir sera yaptım. Serada her türlü meyve ve sebze yetişiyor. Burada doğal olarak yetişen sebze ve meyveleri çocuklarıma kendi ellerimle yediriyorum. 4 çocuğumdan biri hem bedensel, hem de zihinsel engelli, diğer 3'ü de zihinsel engelli. Onları çok seviyorum" diyerek noktaladı.