Hakkari'de 4 engelli evladına birden bakıyor 34 yaşındaki çocuğunu elleriyle besliyor
HAKKARİ'de 4 engelli evladına bakan anne ve babanın hayatı, merhamet duygusu körermiş insanlara örnek olacak nitelikte. Çocuklarını eliyle besleyen baba, onların sağlığı için sera bile kurdu.
Yüksekova'ya bağlı Kışla Mahallesi'nde yaşayan Naciye ve Mikail Erekli çifti, yatalak halde olan bedensel engelli 4 çocuğuna yaşamını adadı. Çift, doğuştan engelli olarak dünyaya gelen çocukları Fatma (23), Şiyar (28), Feyruz (30) ve Hasan Erekli'ye (34), evlerinde özenle bakıyor. Çocukların sakal tıraşından banyolarına kadar bakımını yapan baba Erekli, yemeklerini de kendi elleriyle yediriyor.
"Babalar günü olduğu halde engelli çocuklarıma bakıyorum"
Baba Erekli, yaşamını çocuklarına adadığı için mutlu olduğunu söyledi. Engelli çocuklarından dolayı evinden çıkamadığını anlatan Erekli, "Bundan dolayı da hiç bir iş yapamıyorum. Yatalak halde oldukları için kendi ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Her şeylerini ben ve eşim yapıyoruz." dedi.
Mikail Erekli, "Özellikle geceleri sürekli uyanık kalmak zorunda kalıyorum. Çocuklarımdan dolayı yakınlarımızın düğün taziyelerine bile katılamıyoruz. Hayatımızı çocuklarımıza adadık. Bugün babalar günü olduğu halde, engelli çocuklarıma bakıyorum." diyerek sözlerini sürdürdü.
"Çocuklarımın sağlığı için sera yaptım"
Baba Erekli sözlerini "Çocuklarımın sağlığı için evimin önünde bir sera yaptım. Serada her türlü meyve ve sebze yetişiyor. Burada doğal olarak yetişen sebze ve meyveleri çocuklarıma kendi ellerimle yediriyorum. 4 çocuğumdan biri hem bedensel, hem de zihinsel engelli, diğer 3'ü de zihinsel engelli. Onları çok seviyorum" diyerek noktaladı.