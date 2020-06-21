BIST 113.612
DOLAR 6,85
EURO 7,65
ALTIN 384,01
HABER /  YEREL

Beykoz'da Karadeniz'in azgın suları genci ölüme sürükledi

Demirören Haber Ajansı

BEYKOZ Riva'da arkadaşlarıyla birlikte denize giren 25 yaşındaki Oğuzhan Çelik, dalgalara kapılarak bir anda gözden kayboldu. Arama çalışmalarında gencin cansız bedeni, bir süre sonra kayalıklarda bulundu. 

Abone ol

Olay saat 12.30 sıralarında Beykoz Riva'da bulunan bir koyda meydana geldi.

Ataşehir'de oturan Oğuzhan Çelik, dört  arkadaşıyla birlikte denize yüzmeye geldi. Arkadaşlarıyla birlikte denize atlayan Çelik, bir süre sonra dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Çelik'i denizde göremeyen arkadaşları koydaki diğer vatandaşlardan yardım istedi.

Kayalıklarda acı manzarayla karşılaşıldı

Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bir yandan da Çelik'i denizde arama çalışmaları devam etti. Yaklaşık yarım saat sonra talihsiz gencin bedeni kayalıklarda bulundu.

Haberi alan aile hastaneye koştu

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Oğuzhan Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cansız bedeni sedyeyle ambulansa taşınarak cenazesi Beykoz'da bulunan özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. Acı haberi alan yakınları hastaneye akın etti.

"Suya girdiğini gördük"

Koyda bulunan bir vatandaş, "Biz biraz yukarıdaydık. Önce görmedik ama insanlar burada bayağı toplandıktan sonra bağırmaya başladılar. Ondan sonra ambulans geldi. Biz de tabii ki tedirgin olduk. Adamı geldiğimizde bulamadık ama suya girdiğini gördük. Bayağı içeri girmişti. Ondan sonra herkes o tarafa bakmaya başladı. Ben bu tarafa baktığımda adam artık bu tarafa gelmişti. Çok yakındı. Koşarak geldim adamlara söyledim buradaymış diye. Ondan sonra yardım istediler öyle çıkarttılar" dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Hakkari'de 4 engelli evladına birden bakıyor 34 yaşındaki çocuğunu elleriyle besliyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'nin Otomobili 2022'nin sonunda yollarda! Bakan Varank açıkladı
Millet İttifakı'nda 'İzmir' kavgası! İYİ Parti'den CHP'li Tunç Soyer'e sert tepki
Bakan Pakdemirli'den 'Kurban Bayramı' açıklaması
Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı uğradığı saldırıyı anlattı: Yiyorsa tek gel dedim, 5 kişi geldiler
Prof. Dr. Fatih Tank'tan çarpıcı açıklamalar: 1 Haziran sonrası çok enteresan
Koronavirüsten aslında kimse ölmüyor mu? Prof. Çelik'ten tepki
ÖNCEKİ HABERLER
Harvardlı Türk bilim insanından çığır açan proje! Kanser gelişmeden yakalıyor
Gaziantep'te askeri araç devrildi: 1'i ağır 5 asker yaralandı
Lise taban puanları 2019 MEB LGS yüzdelik dilimleri tüm okullar
Aydın'da haberi alan baba kahroldu! Sevdiği kıza kavuşamayan genç canına kıydı
Takdir-Teşekkür belgeleri nereden alınacak 2020 MEB bilgisi
65 yaş maaşı alana kurban bayramı ikramiyesi ödenecek mi 2020
Yorumlar