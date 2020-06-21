Bakan Pakdemirli'den 'Kurban Bayramı' açıklaması

Kurban Bayramı ve bayramlık yerlerinde uyulacak koronavirüs kurallarıyla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "1,2 milyon büyükbaş, 3,5 milyon da küçükbaş hayvan kesim için hazır bekliyor" diye konuştu.

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"Geçen yıl da aşağı yukarı 800 bin büyükbaş kesildi 2,7 milyon da küçükbaş kesildi. Yani her yıl aşağı yukarı yüzde 50'i daha fazlasını sektör hazır ediyor." diyen Bakan Pakdemirli, "Bu konuda vatandaşlarımızın dini vecibelerini yerine getirmeleri konusunda herhangi bir endişeleri olmasın." ifadelerini kullandı.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Çankırı'ya giden Bakan Pakdemirli, Çerkeş ilçesinde bulunan hayvan pazarını ziyaret etti.

"El dezenfeksiyonu ve ateş ölçümleri yapılacak"

Hayvan pazarlarında el dezenfeksiyonu ve ateş ölçümleri yapılacak

Koronavirüs salgını nedeniyle hayvan pazarlarında ve kesim yerlerinde gerekli önlemlerin alındığını belirten Pakdemirli, şöyle devam etti: Gelenek gereği hayvan pazarında tokalaşma oluyordu. Artık bu sene içinde bulunduğumuz ve devam eden pandemiden dolayı da bu tokalaşmalar olmayacak. Mümkün mertebe sosyal mesafelerle bu işler halledilecek. Maskesiz asla hayvan pazarlarına girilmeyecek. El dezenfeksiyonu ve ateş ölçümleri yapılacak. Satış yerinin etrafları sınırlandırılacak, hayvan satış yerlerinde uygun giriş ve çıkış kapıları oluşturulacak.

"Çadırlar arası mesafe en az 2 metre olacak"

Kulak küpesi, veteriner sağlık raporu, hayvan pasaportu ve nakil belgesi olmayan hayvanların asla hayvan satış yerlerine, kurbanlık satış yerlerine alınmayacağını vurgulayan Pakdemirli, "Çadırlar arası mesafe en az 2 metre olacak. Hayvan belgeleri 'Haysag' uygulamasından sorgulandıktan sonra hayvanın alım satım işlemleri gerçekleşecek. Bu sene her yıl olduğu gibi zaten hijyen tedbirlerini maksimum seviyede uyguluyorduk ama kovide özel bazı ekstra tedbirler aldık. İnşallah vatandaşlarımız dini vecibelerine istedikleri şekilde, istedikleri konforda yerine getirebilecekler" diye konuştu.