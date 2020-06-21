MAK Danışmanlık anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı! 4 parti barajı geçiyor

MAK Danışmanlık tarafından yapılan son seçim anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı. Erken seçim iddiaları konuşulurken MAK Danışmanlık, Türkiye genelinde 30 büyükşehirle 15 il ve ilçelerinde yapmış olduğu araştırmanın sonucunu kamuoyuna sundu. Ankette en dikkat çeken "24 Haziran seçimlerinde (son yapılan genel seçimde) oy verdiğiniz siyasi partiye yarın seçim olsa oy verme tercihiniz değişir mi?" sorusuna verilen cevaplar oldu.