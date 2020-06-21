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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Antarktika'da bulunan 68 milyon yıllık fosil yumurta bir mosazora ait olabilir

Futbol topu büyüklüğündeki 68 milyon yıllık yumurtanın, bugün Antarktika olan bölgede dinozorlar döneminde yaşamış bir deniz sürüngenine ait olabileceği bildirildi.

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LiveScience'ın haberine göre, 9 yıl önce Şilili araştırmacıların, Antarktika'da bir mosazor kalıntılarına 200 metre uzaklıktaki derede bulduğu yumurta fosili üzerinde yapılan çalışmanın ayrıntıları Nature dergisinde yayımlandı. 

Uzmanlar, "tuhaf biçimi" nedeniyle bir filmden esinlenerek "Şey" adını verdikleri fosilin, dünyada bulunan en büyük ikinci, Antarktika'da keşfedilen en büyük yumuşak kabuklu yumurta olduğunu açıkladı.

Araştırma ekibinden Santiago'da Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'nde görevli paleontolog David Rubilar-Rogers, yumurtanın bir mosazora ait olabileceğini, öte yandan bu konuda net bir şey söylemenin mümkün olmadığını ifade etti.

Mosazorların, dinozorlar döneminde Antarktika'da yaşayan ve nesli tükenen büyük deniz sürüngenleri olduğu belirtiliyor.

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