Hac 2020 iptal mi oldu hacca ne zaman gidilecek Diyanet

Kurban bayramının yaklaşması ile birlikte kutsal topraklara gitmek isteyen binlerce vatandaş bu sene hacca gidilecek mi araştırması yapıyor. Dünyayı saran koronavirüs nedeniyle bu sene hacca gidilmeyecek. Diyanet takvimine göre 2020 yılında hacca gidişler 22 Haziran'da başlayacaktı. Fakat şu an resmi kaynaklardan bir açıklama yok.

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2020 yılında hacca gidilecek mi, bu sene hac var mı araştırması hacı adaylarının gündeminde. Diyanet takvimine göre bu sene hacca gidişler 22 Haziran'da başlayacaktı. Şu ana kadar resmi bir açıklama yok fakat bu sene hac ibadetinin olmayacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Suudi Arabistan’ın koronavirüs nedeniyle hac ibadetinin yapılmaması yönünde karar alması durumunda, hacı adaylarının kura hakkının korunacağını açıkladı.

"Hak kaybı olmayacak"

Hac ibadetinin yapılması yönünde bir kararın alınması halinde salgından dolayı şartların önceki yıllardaki gibi olmayacağını kaydeden Bircan, "2020 haccı, önceki yıllarda yapılan bir hac gibi olmayacak, bu kesin. Çünkü hac mevsiminin başlamış olduğu tarih hicri takvime göre Zilkade ayının 1’idir, miladi takvime göre 22 Haziran’a tekabül etmektedir. Yani içinde bulunmuş olduğumuz günler aslında Hac mevsiminin başladığı günlerdir; ama hala Suudi Arabistan makamları vize sistemini açmadılar. Bu da, hac ibadetinin bu sene önceki yıllarda olduğu gibi olmayacağının bir işaretidir. Biz bütün hazırlığımızı yaptı. Görevlilerimizin eğitimini ki, onlara rehberlik edecek kafile başkanlarımızın seçimini yapmıştık; ama onları şu an bekletiyoruz, askıya aldık. Oradaki yapacağımız anlaşmaları, uçak firmaları, otel anlaşmalarımızı şu anda askıya aldık. Çünkü Arabistan hala bu konuda net bir kararını vermediği için biz de bir harekette bulunmuyoruz" diye konuştu.

"İki ihtimal var"

Bircan, hac ibadetinin yapılmaması yönünde karar çıkması durumunda Türk hacı adaylarının kura hakkının korunacağını vurgulayarak, "İki ihtimal var, bir haccın iptal edilme durumu veyahut ta temsili bir hac, yani çok az bir sayıda. Hac iptal olduğu takdirde bu sene kurada ismi çıkan vatandaşlarımızın hiçbir hak kaybına mahal vermeden o kura haklarını 2021 yılına öteleyeceğiz'” dedi.