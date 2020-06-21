BIST 113.612
DOLAR 6,85
EURO 7,65
ALTIN 384,01
HABER /  YEREL

Erzurum'da kaybolan 78 yaşındaki kadın bulundu

Demirören Haber Ajansı

ERZURUM'un Başkale Mahallesi'nde kaybolan Mercan Alptekin (78), jandarma ve AFAD ekipleri tarafından 10 saat sonra yonca tarlasında bitkin halde bulunup, bakım sonrası hastaneye kaldırıldı. 

Abone ol

Olay, Narman ilçesine bağlı Başkale Mahallesi'nde meydana geldi.

Yakınları, dün saat 18.00 sıralarında mahallede oturan oğluna gitmek üzere evden çıkan Mercan Alptekin’den haber alamadı. 2200 rakımdaki mahallede Mercan Alptekin'i arayan yakınları, sağanak ve havanın soğuması üzerine Jandarma ve Erzurum AFAD Arama ve Kurtarma Birliği'nden yardım istedi. Jandarma iz takip köpeğinin de katıldığı arama çalışmaları, şiddetini artıran yağmur nedeniyle güçlükle yapıldı.

10 saat sonra bitkin düşmüş şekilde bulundu

Gece boyu çalışmalarını sürdüren jandarma ve AFAD, kaybolduktan 10 saat sonra kadını yonca tarlasının içinde bitkin ve üşümüş halde buldu. Görevliler tarafından eve götürülen Alptekin, burada çay içirilerek ısıtıldı. Mercan Alptekin, mahalleye gelen sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı Narman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Antalya'da 9 yılda 50 santimetre uzadı! Hastalığından bir tane daha yok Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Karaman'da bir kişi tartıştığı postacının kulağını ısırarak kopardı
Turizm Bakanı Ersoy'dan koronavirüste ikinci dalga uyarısı: Ekovirüs şeklinde geliyor
'Savunma Yürüyüşü' TBB'yi karıştırdı! Feyzioğlu ve Durakoğlu karşı karşıya
Dikkat! Meteoroloji illeri sıralayıp uyarıda bulundu kuvvetli sağanak yağış geliyor
Kanıyla 'Beni Ragıp vurdu' yazan Nurtaç Canan konuştu: Davam kim vurduya gitsin istemedim
Maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek! Yarından itibaren başlıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Lise diploması ne zaman nereden alınacak MEB duyurdu
Lise taban puanları 2020 MEB İstanbul-Ankara-İzmir taban puan tablosu
Duygusal ağlatan babalar günü mesajları kısa sözler
Tekerlekli sandalyesinden Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıdı
Süper güce koronavirüs darbesi! Moody's kredi notunu açıkladı
LGS yüzdelik dilimleri taban puanları LGS nitelikli okullar 2020 MEB
Yorumlar