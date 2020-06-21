Koronavirüs etkisi! Mağazalarını yeniden kapatmaya başladı

Apple, koronavirüs vaka sayısının yeniden tırmanışa geçtiği Florida, Arizona, Güneş Carolina ve Kuzey Carolina eyaletlerindeki 11 mağazasını yeniden kapatma kararı aldı.

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ABD'de normalleşmenin başlamasının ardından koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı artmaya başladı. Bu durum endişe yaratırken, önlem konusunda adım atan ilk şirketlerden biri Apple oldu.

Sıkı tedbirlerle açılmıştı ancak...

Şirket, mayıs ayının sonlarında ABD'de ilk etapta 100 mağazasının kapılarını açmıştı. Mağazaya belli sayıda kişi alma, müşterilerin girişte ateşini ölçme, maske zorunluluğu ve ürünlerin sık sık dezenfekte edilmesi gibi tedbirler hayata geçirilmişti.

"Kararlarımızı yerel bazdaki verilere göre vereceğiz"

Apple'ın perakende şefi Deirdre O'Brien, daha önce yaptığı açıklamada, "Mağazalarla ilgili kararlarımızı, yerel bazdaki verilere göre vereceğiz. Dükkanların yeniden açılması, aceleyle alınmış kararlar değil. Yerel koşulların gerektirmesi halinde, önlem olarak yeniden mağazaları kapatabiliriz" demişti.