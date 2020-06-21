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Iğdır'da 6 yaşındaki Zehra'nın feci ölümü evde yalnız olduğu sırada..

Demirören Haber Ajansı

IĞDIR'da Zehra Bozkurt (6), silahla oynarken küçücük yaşta ölüme gidenlerin arasına dahil oldu. Evde yalnızken babasına ait pompalı tüfekle oynayan küçük kız, tüfeğin ateş alması sonucu başından vurularak yaşamını yitirdi.

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Olay, dün akşam, merkez Özgür Mahallesi 420'nci Sokak'taki Bozkurt ailesinin evinde meydana geldi.

Zehra Bozkurt belirtilene göre evde yalnız olduğu sırada, babası Şerafettin Bozkurt'a ait pompalı tüfekle oynamaya başladı. Silah sesini duyup, eve koşan aile bireyleri, Zehra'yı başından vurulmuş olarak, kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu.

Oracıkta hayatını kaybetti

İhbarla gelen sağlık görevlileri yaptığı kontrolde, Zehra'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinden sonra Zehra'nın cansız bedeni, otopsi için Iğdır Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kızlarını kaybeden Bozkurt ailesi ise büyük üzüntü yaşadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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