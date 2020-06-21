Kanıyla 'Beni Ragıp vurdu' yazan Nurtaç Canan konuştu: Davam kim vurduya gitsin istemedim

Boşanmak istediği eşi Ragıp Canan'ın kurşun yağmuruna tuttuğu ve öleceğini düşünerek yere kendi kanıyla 'Beni Ragıp vurdu' yazan Nurtaç Canan, "Son bir hamle ile yere onun adını yazdım. İstedim ki kim vurduya gitmesin davam" diye konuştu.

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Nurtaç Canan, eşi Ragıp Canan'ın 23 yıllık evlilikleri boyunca kendisine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını söyledi.

"23 yıl boyunca her gün acı çektim"

Hürriyet'ten Fulya Soybaş'a konuşan Nurtaç Canan, kadın cinayetlerinin son bulması çağrısında bulunarak şunları söyledi: 23 yıl boyunca her gün acı çektim. Ne dayak bitti ne aşağılama ne de işkence. Kumar oynar para kaybeder, içki içer eve gelir döverdi. Defalarca aldattı. Kaç kez kaçıp kurtulmak istedim ama hep bir yolunu buldu. Aileleri, tanıdıkları araya sokar, tehdit eder, bir şekilde eve dönerdi. Ben ona eş değil annelik ettim. Ne yaparsa yapsın arkasını topladım. 'Düzelir' dedim, sabrettim. Kimsenin annesi olmayın.

2009 yılında eşi hakkında bir kez uzaklaştırma kararı aldıran Nurtaç Canan, sonrasında yaşadığı şiddet nedeniyle bir daha polise gitmeye korktuğunu anlattı.

"Yardım isteyecektim ama yapamadım"

Nurtaç Canan, olay gecesini ise şöyle anlattı: Olaydan 3 gün önce üzerime çaydanlık fırlatmıştı. Kollarım, sırtım yandı. O gün kaçmayı kafama koydum. Şehirlerarası seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla otobüs bileti aldım. Eve gidip eşyalarımı topladığım sırada geldi, ‘Gitme’ diye yalvardı. Karşı koyunca silahını çıkarıp 5 el ateş etti, kaçtı. O an öleceğimi düşündüm. Bacaklarımı hissetmiyordum.

Son bir güç çantama doğru sürükledim kendimi, telefonu alıp yardım isteyecektim ama yapamadım. Çantama ulaşamadan nefesim kesildi, gözüm karardı.

"Madem ölecektim arkada bir delil bırakmalıydım"

O an yaptığı yanına kalmasın istedim. Madem ölecektim arkada bir delil bırakmalıydım. Bacağımdan akan kanla yere 'Annem babam hakkınızı helal edin. Üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum’ yazdım. Onun adını bilerek yazdım, ben ölünce polis görsün, peşine düşsün, delil olsun diye. Kim vurduya gitti olmasın istedim davam. Beni oğlum buldu. 5 ünite kan verdiler, şimdi daha iyiyim, şükür hayattayım. Ona gelince en ağır cezayı almasını talep ediyorum. 23 yıl benim hayatımı zindana çevirdi. En az 23 yıl o da zindanda kalsın.

'Kasten öldürmeye teşebbüs'ten tutuklandı

Önceki gün 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanan Ragıp Canan ifadesinde, “Kontrolümü kaybettim. Aniden gelişen bir olaydı, pişmanım” derken avukatı ise yaptığı savunmada, “Müvekkilim eşine olan sevgisinden duygularına engel olamamıştır” ifadelerini kullandı.