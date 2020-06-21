İstanbul'daki aşk New York Times'e haber oldu!

ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’nda çalışan Şenay İmre ve Robert Kris’in aşk hikâyesi New York Times’a konu oldu.

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Amerikan NYT gazetesine göre ikilinin yolu 2018 yılının Eylül ayında Robert Kris’in konsolosluğun siyasi ve ekonomik işler bölümünde çalışmaya başladığı ilk gün kesişti. New York’ta Marymount Manhattan College’den mezun olan ve New School’dan uluslararası ilişkiler master’ı bulunan Şenay İmre ise yaklaşık bir yıldır konsolosluğun kültür işleri bölümünde çalışıyordu.

İlk başta reddetmiş

Robert Kris, Şenay İmre için ‘Büyüleyiciydi’ diyor. Başta genç kadın, Georgetown Üniversitesi mezunu olan yeni diplomata gayriresmi olarak tercümanlık ve tur rehberliği yapmış. Kris, ‘kız arkadaşı’ olmasını teklif etse de İmre iki kez geri çevirmiş. 2018 yılının ekim ayında Eskişehir’e yaptıkları gezi sırasında ise İmre genç diplomatı romantik gözlerle görmeye başlamış.

Şenay İmre, “Robert’ın gerçekten harika, sevgili dolu ve eşsiz biri olduğunu farketmeye başladım. Dürüst, etik değerlere sahip, yakışıklı, nazik, gerçek olamayacak kadar iyi biri” diye anlatıyor.

Koronavirüs rötarı

Çift 14 Mayıs’ta İstanbul Florya’daki tesislerde 150 kişinin katılımıyla bir düğün yapmayı planlamış. Ancak koronavirüs salgını tüm bu planları değiştirmiş. Ve sonunda çift sadece 21 kişinin katıldığı, sosyal mesafe kurallarının geçerli olduğu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kıydığı nikâhla dünya evine girmiş. Robert Kris, “Biraz düş kırıklığına uğradık. Ama önemli olan evlenmiş olmamız, nihai planımız New York’ta yaşamak, ancak oraya kadar daha uzun bir yolumuz var, hayat bizi nereye götürecek göreceğiz” diyor.