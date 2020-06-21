BIST 113.612
DOLAR 6,85
EURO 7,65
ALTIN 384,01
HABER /  YEREL

Özçekim uğruna canından oluyordu! Metrelerce yükseklikten düştü

ADANA'nın Yumurtalık ilçesinde, özçekim yapmak için çıktığı falezden düşen 16 yaşındaki kız yaralandı.

Abone ol

Akdeniz Mahallesi kaymakamlık lojmanları mevkisinde gezen Dilara Agaya, deniz kenarında arkadaşlarıyla özçekim yapmak istedi.

Fotoğraf çekimi için faleze çıkan Agaya, rüzgarın etkisiyle dengesini kaybederek yaklaşık 30 metre yüksekten düştü.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince yarım saatlik bir çalışmayla halatla yukarı çekilen Agaya, Yumurtalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede ilk müdahalesi yapılan Agaya, iç kanama riskinden dolayı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Sisi'den Libya tehdidi: Müdahale ederiz!
Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne Prof. Dr. Asaf Ataseven'in ismi verildi
Denizlispor - Beşiktaş süper lig maçı özet ve golleri
Başkan Erdoğan talimat verdi: İstanbul'da kurulacak
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum belli oldu (20 Haziran)
Maske yasağını İstanbul'da dinleyen yok!
ÖNCEKİ HABERLER
Edremit'te otomobil cayır cayır yandı
Azerbaycan'da Covid-19 vaka sayısı 12 bini geçti
MSB'den ‘Babalar Günü' paylaşımı
Ahmet Nur Çebi: "Gençlerle yola devam edeceğiz"
Pençe-Kaplan Operasyonunu eleştiren ABD'li kuruluşlara Büyükelçi Serdar Kılıç'tan sert tepki
Elif Gören nereli kaç yaşında? Elif Gören anne ve babası kimdir?
Yorumlar