BIST 113.612
DOLAR 6,85
EURO 7,65
ALTIN 384,01
HABER /  GÜNCEL

Maske yasağını İstanbul'da dinleyen yok!

İstanbul'da açık alanlarda maske takma zorunluğunu getirilmesine rağmen Kadıköy Caddebostan Sahili'nde gelen vatandaşların bu kurala uymayarak maske takmadığı görüldü.

Abone ol

İstanbul Valiliği, koronavirüsle mücadele kapsamında açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirdi. Ancak, Kadıköy Caddebostan Sahili'nde vatandaşlar valilik tarafından alınan maske takma kararına uymadı. Çimlere oturan vatandaşların sosyal mesafe kuralına da uymadıkları görüldü. Polis ekipleri, sık sık bölgede devriye görevinde bulunarak vatandaşlara maske takmaları konusunda uyarıda bulundu. Bazı vatandaşlara maske takmadıkları için ceza kesildi. Vatandaşların Caddebostan Sahili'ndeki kalabalığı havadan da görüntülendi. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Başkan Erdoğan talimat verdi: İstanbul'da kurulacak
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum belli oldu (20 Haziran)
Sisi'den Libya tehdidi: Müdahale ederiz!
Fahrettin Koca, normalleşmeyle ilgili vatandaşları uyardı
Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne Prof. Dr. Asaf Ataseven'in ismi verildi
Suudi Arabistan'da sokağa çıkma yasağı kaldırılıyor
ÖNCEKİ HABERLER
LGS nitelikli okullar 2020 MEB LGS yüzdelik dilimleri taban puanları
Türk hackerlardan Yunanistan'a tarihi ayar
Ailesi kayıp başvurusu yapmıştı! Feci halde bulundu
Beşiktaş'ın maçında havai fişek krizi!
Burak Yılmaz, Beşiktaş kongre üyesi oldu
Bugün Babalar günü mü 2020 babalar günü ne zaman?
Yorumlar