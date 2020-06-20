Maske yasağını İstanbul'da dinleyen yok!

İstanbul'da açık alanlarda maske takma zorunluğunu getirilmesine rağmen Kadıköy Caddebostan Sahili'nde gelen vatandaşların bu kurala uymayarak maske takmadığı görüldü.

Abone ol

İstanbul Valiliği, koronavirüsle mücadele kapsamında açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirdi. Ancak, Kadıköy Caddebostan Sahili'nde vatandaşlar valilik tarafından alınan maske takma kararına uymadı. Çimlere oturan vatandaşların sosyal mesafe kuralına da uymadıkları görüldü. Polis ekipleri, sık sık bölgede devriye görevinde bulunarak vatandaşlara maske takmaları konusunda uyarıda bulundu. Bazı vatandaşlara maske takmadıkları için ceza kesildi. Vatandaşların Caddebostan Sahili'ndeki kalabalığı havadan da görüntülendi.