Fahrettin Koca, normalleşmeyle ilgili vatandaşları uyardı

Sağlık Bakanı Koca koronavirüs salgınına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Koca, "Salgın riski ortadan kalkmış değil. Normalleşme, mücadeleden geri adım atmak anlamına gelmemelidir." dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Üniversitesi Hastanesi'nin açılışında konuştu.

Bakan Koca, ''Salgın riski ortadan kalkmış değil. Normalleşme, mücadeleden geri adım atmak anlamına gelmemelidir. Şehir Hastanelerini birer birer devreye sokarak sağlıkta yeni bir çığır açıyoruz. (Şehir hastaneleri) Bu gibi projelerin ruhunda üç şey bir araya geliyor; vizyon, icra, hizmet ahlakı. Bu üç unsurun buluşması, tarihimizin en aydınlık devirlerinin ortak özelliğidir. Acil durum hastaneleri ile yeni bir vizyonla salgın, deprem ve afet durumlarına hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

'Allah'ın izniyle birlikte yeneceğiz'

Koca, "Tedbirlere uyarsak, tehdit ortadan kalkacak. Çok değerli insanlarımızı bizden alan salgını Allah'ın izniyle birlikte yeneceğiz." diye konuştu.

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesi'nin Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, etkisini çok belirgin olarak hissettikleri sağlık siteminin gücüne güç katacak bir adımı daha attıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği hedef doğrultusunda sağlıkta Türkiye'nin çağ atladığı bir dönemin yaşandığını belirten Koca, Erdoğan'ın sağlığa verdiği önem ve sürekli desteğiyle bu gururu yaşamalarına vesile olduğunu dile getirdi.

Bütün dünyayı aynı gündemde birleştiren Kovid-19 salgının, sağlığa yapılan yatırımların ne kadar yerinde olduğunu ve neden kalkınmanın merkezinde olması gerektiğini her zamankinden daha fazla gösterdiğini vurgulayan Koca, güçlü bir sağlık sistemine, gelişmiş bir alt yapıya ve fedakarlıktan çekinmeyen yetkin bir sağlık ordusuna, böyle zamanlarda daha fazla ihtiyaç duyduklarını söyledi.

'İki mesaj vermek istiyorum'

İnsanlara iki mesaj vermek istediğini ifade eden Koca, "Birincisi, salgın riski ortadan kalkmış değil. Normalleşme, mücadeleden geri adım atmak anlamına gelmemelidir. İkincisi ise kontrollü sosyal hayat. Maske ve mesafe kuralına uymalı, el temizliğine her zamankinden fazla önem vermeliyiz. Tedbirlere uyarsak, tehdit ortadan kalkacak. Çok değerli insanlarımızı bizden alan bu salgını, Allah'ın izniyle hep birlikte yeneceğiz." diye konuştu.