BIST 113.612
DOLAR 6,85
EURO 7,65
ALTIN 384,01
HABER /  YEREL

Sivas'ta 7 yaşındaki Yaren'i yaralayan sürücüye mahalle dayağı

Demirören Haber Ajansı

SİVAS'ta, sokakta arkadaşlarıyla oynayan Yaren Eylül Öz'e (7) otomobil çarptı. Küçük kızın ağır yaralandığı kazanın ardından mahalleli, sürücü F.A.'yı tekme tokat dövdü.

Abone ol

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Yunus Emre Mahallesi 15'inci Sokak'ta meydana geldi. F.A. yönetimindeki 58 AAF 744 plakalı otomobil, sokakta arkadaşlarıyla oynayan Yaren Eylül Öz'e çarptı. Yaren kanlar içinde kalırken, mahalleli, sürücü F.A.'ya saldırdı. Öfkeli kalabalık, F.A.'yı tekme tokat dövdü. 

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yaren Eylül Öz, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Sürücü F.A. da Numune Hastanesi'nde tedaviye alındı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bekçilere gözetleme yetkisi iddiası! Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaptı
TSK'nın K .Irak'taki Pençe Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini kudurttu
Süleyman Soylu'dan Saygı Öztürk'e konuşan Meral Akşener'in sözlerine tepki
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’ndan baroların yürüyüşüne dikkat çeken yorum!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimize hiç olmadığımız kadar yakınız
LGS cevap anahtarı yayınlandı Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Suriye'de Esed askerlerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlama: 15 ölü
Hulusi Akar'dan Fransız iddialarına “sert” cevap
LGS’de matematik belirleyici oldu
Çağlarlı Leicester, deplasmanda 1 puana razı oldu
Terör örgütü PKK Kerkük'te paçavrasını astı ve Türkmen mezarlığına saldırdı
Yarın sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?
Yorumlar