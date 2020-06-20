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Adana'da boğulmaktan son anda kurtarılan yaşlı kadında koronavirüs çıktı

ADANA'da dünkü sağanak yağış nedeniyle su basan sağlık merkezinde boğulmaktan kurtarılan yaşlı kadında corona virüs bulgusuna rastlandı.

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Adana'da tedavi gördüğü özel tıp merkezinin bodrum katına dolan sudan dalgıç polisler tarafından kurtarılan kadında corona virüs bulgusuna rastlandı. 

Dalgıç polisler kurtarmıştı

65 yaşındaki Elife Canatar, Adana'da sel felaketinde, tedavi gördüğü özel tıp merkezinin bodrum katına dolan sudan dalgıç polisler tarafından kurtarılmıştı.

Hastanede tedavisi süren kadına çekilen röntgen ve tomografide corona virüs bulgusuna rastlandı.

Hepsi test olacak

Elife Canatar, hastanenin pandemi yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Elife Canatar'a, Covid-19 testi yapıldı. Kadını sudan kurtaran dalgıç polis ile beraberindeki ekibe de test yapılacak.

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