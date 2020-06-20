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Terör örgütü PKK Kerkük'te paçavrasını astı ve Türkmen mezarlığına saldırdı

Anadolu Ajansı

Terör örgütü PKK’nın, dün Irak'ın Kerkük kentindeki bazı köprülerden paçavrasını astığı ve Türkmen Şehitler Mezarlığına saldırdığı bildirildi.

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Irak Türkmen Cephesi (ITC) Sözcüsü Muhammed Saman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Terör örgütü PKK unsurları, Kerkük kent merkezindeki Türkmen Şehitler mezarlığına saldırdı.  Teröristler, mezarlığın tabelasını söktü ve bazı mezar taşlarını tahrip etti. PKK unsurları kentin bazı Türkmen semtlerindeki köprülerden de paçavrasını astı.” dedi.

Kerkük’te meydana gelen olayın ardından Irak Türkmen Cephesi gençlik teşkilatı üyelerinin kentte asılan paçavraları indirerek, polis gücü teşkilatına teslim ettiğini anlatan Saman, güvenlik güçlerinin konu hakkında bölgede inceleme başlattığını kaydetti.

Pençe-Kartal operasyonuyla büyük darbe yemişti

Saman, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak’ın kuzeyindeki teröristlere ait hedeflere yönelik düzenlediği Pençe-Kartal Operasyonu'ndan sonra PKK'nın Kerkük'te varlık göstermek istediğini belirterek, Türkmen parti binalarının terör örgütünün hedefi olabileceğinden endişe duyduklarını aktardı.

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