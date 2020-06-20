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HABER /  AK PARTİ

Süleyman Soylu'dan Saygı Öztürk'e konuşan Meral Akşener'in sözlerine tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu hakkındaki iftira dolu bir yazı kaleme alan Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sitem etti.

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Yalan ve iftiranın merkezi haline gelen Sözcü Gazetesi'nin yazarı Saygı Öztürk'e İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tepkisi dinmiyor.

Saygı Öztürk, kadın vekilin özel hayatına dil uzatmıştı

"Trabzon böyle bir yükseliş görmedi" adlı bir yazısında AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu'nun özel hayatına çirkin imalarda bulunan Öztürk'e, Akşener'in konuşması tartışmalara neden oldu. 

Akşener: "Her gün bir arkadaşı kıyma makinesine atıyorlar"

Akşener, AK Parti döneminde bazı çevrelerin tehdit ve hakaretlerle karşı karşıya kaldığını iddia ederek, "Her gün bir arkadaşı kıyma makinesine atıyorlar" dedi.

Soylu, Akşener'in bu açıklamasının üstüne  27 Mayıs 1960 darbesinden sonra  Menderes hükümetine yönelik iftira haberlerinin yer aldığı gazete küpürünü sosyal medya hesabından paylaştı.

"Keşke o talihsiz cümleyi etmeseydiniz..."

Soylu, "Bir Başbakan asıldı! Meral Hanım, Keşke o talihsiz cümleyi etmeseydiniz... Telafisi yok maalesef Hem de bir kadının namusuna iftira atana..." ifadelerine yer verdi.

 

"Bu yazı namussuzluktur"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medyadan "İnsanlık görevimi yapıyorum. Saygı Öztürk'ün bu yazısı namussuzluktur" diye tepki göstermişti.

İnfial uyandıran satırlar

Soylu, Öztürk'ün köşe yazısı dışındaki bir bölüm paylaştı. Bu paylaşımda Soylu, Öztürk'ün şu cümlelerinin altını çizdi: "Ayvazoğlu, ilçe binasına sıkça gidip gelmeye başladı. Evli olan Ali Ayvazoğlu, Bahar Hanım'la dostluğunu ilerletti."

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