Zonguldak Ereğli'de çalışmaya gittiği tarlada ölü bulundu

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde tarlaya çalışmaya giden şahıs, akşam eve dönmeyince kendisini aramaya giden çocukları tarafından ölü olarak bulundu.

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Olay, ilçeye bağlı Dağlar Mahallesi Karkucak mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 50 yaşındaki Muzaffer Göktekin sabah saatlerinde evinden çıkarak tarlaya çalışmaya gitti.

Akşam saatlerinde babalarının eve dönmemesi üzerine aramaya çıkan çocukları, kendisini tarlada hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri Muzaffer Göktekin’in öldüğünü belirledi.

Polis ekipleri Muzaffer Göktekin’in ölümünü şüpheli bularak, olay yerinde inceleme yaptı. Adamın cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Savcılığın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.