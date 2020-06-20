BIST 113.612
DOLAR 6,85
EURO 7,65
ALTIN 384,01
HABER /  YEREL

Ziyarete gelen çiftte koronavirüs tespit edildi Abdal Musa Türbesi ziyarete kapatıldı

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'nın Elmalı ilçesindeki Abdal Musa Türbesi, kent dışından ziyarete gelen bir çiftte koronavirüs tespit edilmesi üzerine ziyarete kapatılırken, bu çiftle temaslı olduğu belirlenenler ise karantinaya alındı.

Abone ol

Elmalı'daki Abdal Musa Türbesi'ni kent dışından ziyarete gelerek, önceki gün hastaneye başvuran bir çiftte koronavirüs tespit edildi.

Bunun üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından olağanüstü toplantıyla türbenin bulunduğu alanın ziyarete kapatılıp, halihazırda türbenin çevresinde çadır kurup, ziyarete gelenlerin karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Bu çiftle temasta olduğu belirlenen 130 kişiye koronavirüs testi yapılırken, temaslı olmadığı anlaşılan diğer vatandaşlar ise tedbirli bir şekilde bölgeden uzaklaştırıldı. Jandarma ekipleri türbenin çevresini demir bariyerlerle kapatarak, ziyarete gelenleri geri çevirdi. Elmalı Belediyesi de türbe ve çevresinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'ndan açıklama

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararında, konuya ilişkin şu ifadeler yer aldı:

"Elmalı Tekke Mahallesi Abdal Musa Türbesi çevresinde il/ilçe dışından gelip konaklamak suretiyle, çadır kurarak toplanan vatandaşların rutin toplum sağlığı çalışmaları çerçevesinde yapılan ziyaretlerde Covid-19 testlerinde pozitif çıkan vatandaşların tespit edilmesi, denetimlerimizde sosyal mesafe-maske-temizlik kurallarına uyulmadığı tutanaklarla tespit edilmesi sebebiyle, türbe bahçesi ve çevresinde belirlenen yerlerde çadır kurmak suretiyle konaklayan vatandaşların bulunduğu bölgenin ve orada çadır kurmak suretiyle konaklamakta olan vatandaşların tamamının 14 gün süreyle karantina altına alınmasına, ekli krokide belirtilen karantina bölgesine giriş ve çıkışların 14 gün süreyle yasaklanmasına, bahse konu Abdal Musa Türbesi ve çevresinde, Tekke Mahallesi sınırları içinde ve Mursal ve Kuzköy mahalleleri arasında bulunan ve Kazanpınarı olarak bilinen mesire alanında çadır kurarak konaklama yapılmasının 14 gün süreyle yasaklanmasına, Abdal Musa Türbesi'nin ve çevresindeki boş alanlar ve sosyal hizmet yapıları bölgesinde icra edilmekte olan ritüeller, türbe ziyaretleri ve kurban kesimi gibi faaliyetlerin 14 gün süreyle kısıtlanmasına 19.06.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Yılmaz Vural ve 3 futbolcu dahil 11 isimde koronavirüs çıktı
Bilim Kurulu üyesi Mehmet Ceyhan kovid-19 salgınındaki 'yeni tehlikeyi' açıkladı
Mevlüt Çavuşoğlu: Hafter kaybediyor, kaybetmeye mahkum
Süleyman Soylu: Uyuşturucunun belini kırdık
İsrail medyasının BAE veliaht Prens Bin Zayed iddiası olay oldu
Çin'den koronavirüs aşısı için umut veren açıklama! İşte dünyaya tanıtılacağı tarih
ÖNCEKİ HABERLER
Eskişehir'den tedaviden dönen ailenin otomobili Kastamonu'da çaya uçtu: 3 ölü
Merkez Bankası'ndan dikkat çeken karar: Yıl sonuna kadar uygulanmayacak
Pençe Kaplan operasyonunda yeni hedefler ele geçirildi
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's ABD'nin kredi notunu teyit etti
Trabzonspor gol yollarında rekora koşuyor
Elif itirafı bomba Survivor'da Barış Murat Yağcı hayat hikayesini anlattı
Yorumlar