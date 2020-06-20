Süleyman Soylu: Uyuşturucunun belini kırdık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, doğrudan uyuşturucu maddelere bağlı ölümlerin yıllara göre dağılım grafiğini paylaşarak, "Uyuşturucunun belini kırdık. Biraz daha gayret." değerlendirmesinde bulundu.

Abone ol

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, merkez üssü Bingöl’ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğündeki depremde hasar gören köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Karlıova'ya bağlı Kaynarpınar köyünde kurulan çadırda gerçekleştirilen toplantıya, Soylu'nun yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibe, AFAD Genel Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile diğer yetkililer katıldı.

''4 binin üzerinde çadır sadece Bingöl'e sevk edildi''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl'de deprem sonrası yapılan çalışmalara ilişkin bir açıklamada bulundu. Bakan Soylu, "4 binin üzerinde çadır sadece Bingöl'e sevk edildi. Kızılayımız 30 bin 650 öğün sıcak yemek dağıttı." dedi.

''1127 ağır hasarlı şu ana kadar tespit edilmiş bağımsız bölüm var''

Bakan Soylu, depremde hasar gören yapılara ilişkin ise şu ifadeleri kullandı: 1127 ağır hasarlı şu ana kadar tespit edilmiş bağımsız bölüm var. 31 orta hasarlı, 2 bin 674 az hasarlı, 151 yıkık, bağımsız bölüm var. 92 de acil yıkılacak olan bağımsız bölüm var.

“Cumhurbaşkanımızın talimatıdır, vatandaşımız mağdur olmayacak”

AFAD olarak 1 milyon lira acil ödenek gönderdiklerini anımsatan Bakan Soylu,”518 ağır ve yıkılmış olan birimin sahiplerine biner lira yine teslim edildi. Yine burada yıkacağımız evinden eşyasını alamayacak olanlara Elazığ ve Malatya’nın köylerinde olduğu gibi 5 bin lira vereceğiz. Ağır hasarlı olup da evden çıkacaklarla ilgili de eşyasını alıp da çıkanlarla ilgili de 2 bin 500 lira vereceğiz. Elazığ ve Malatya’da hangi usulü yürütmüş isek burada da aynı usulü gerçekleştireceğiz Ve yine bir usul daha yapacağız. Şimdi çadırlarınızı kurduk. İlelebet bu çadırlarda olmayacaksınız. Yıktığımız ve acil yıkacağımız yıkılması gereken evlerin yanına hemen bir konteyner getireceğiz. O konteynerleri de burada bırakacağız. Ama hangi evler tekrar söylüyorum. Yıkılmış ve acil yıkılacak evlerin yanına getireceğiz. Ve yine bunun yanı sıra şunu da ifade edeyim. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın talimatıdır. Vatandaşımız mağdur olmayacak. Ve biz bu talimatı yerine getirmek için geldik. Bakın Elazığ’da biz 2021’in Nisan’ına kadar bitireceğimizi söylemiştik ama Ağustos ayında bir bölümü, Eylül ayında bir bölümünü bitirerek devam edeceğiz. Sizi uzun zaman burada bekletecek değiliz. Tespitleri çabuk yapacağız”dedi.

Uyuşturucunun belini kırdık!

Biraz daha gayret...



Uyuşturucuya bağlı ölümler;



2017 yılında 9️⃣4️⃣1️⃣ den

2019 yılında 3️⃣4️⃣2️⃣’ye, hızla düşmüştür ⬇️



Mücadele ile düşüşe devam! pic.twitter.com/gWd1ZfTFLJ — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 20, 2020

''Biraz daha gayret...''

Öte yandan Soylu, Twitter hesabından "Uyuşturucunun belini kırdık'' mesajı paylaşıp şu ifadeleri kullandı; ''Biraz daha gayret... Uyuşturucuya bağlı ölümler;2017 yılında 941'den 2019 yılında 342'ye, hızla düşmüştür.''