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Mustafa Reşit Akçay: Vicdanı yoksa o onun sorunu

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Medipol Başakşehir yenilgisi sonrası hakemeye isyan etti.

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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Süper Lig'in 28. haftasında 2-1 yenildikleri Medipol Başakşehir maçıyla ilgili konuştu.

"Beraberlik golüne kadar olayı çok iyi götürüyorduk." diyen Akçay, "Fiziksel olarak güçlü olduğumuz bir kadroyla sahadaydık. Usta oyuncuları sahneye çıktı ve sonuca gittiler. Oyun bize daha yakın gibiydi. Sonuç olarak onlara daha yakın oldu. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Telafi edecek süremiz var. Bu bizim görevimiz. Büyük bir camiayız. Oyuncularımıza güveniyoruz. Bu tarz durumlarla karşılaşdık. Tekrar ayağa kalkmak görevlerimiz arasında. Bunun için para alıyoruz zaten. Fikstürümüzün zor olduğunu biliyoruz. Mümkün olduğunca 35-36 sihirli rakama (puana) ulaşmanın bizim görevimiz olduğunun farkındayız." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek'i ve ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golü de değerlendiren Akçay, "Ben bu mesleğe başladığım günden itibaren hakem kanadıyla hiç karşı karşıya gelmek istemedim. Onları eleştirmeyi yönetici tarafına bırakıyorum. Kulübün sahibi onlar ve biz işçiyiz. Biz bugün buradayız, yarın başka yerdeyiz. Bu kurum korunması gereken bir kurum. İçindeki elemanlarla ilgili kararı ben vermem. Ben her zaman hakemlerin vicdani olarak yoluna devam etmelerine inanırım. Eğer vicdanı yoksa o onun sorunu." şeklinde görüş belirtti.

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