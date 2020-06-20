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Ankara'da DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı

ANKARA'da terör örgütü DEAŞ'a üye olduklarına dair istihbari bilgiler bulunan 26 şüpheli gözaltına alındı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce 20 Haziran günü düzenlenen iki ayrı operasyonda DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları ve çatışma bölgelerine gidip geldikleri ve irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan 26 şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 Türk vatandaşı, 18 Irak, 2 Suriye uyruklu şahıs yakalandı.

Firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edildiği bildirildi.

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