Fenerbahçe Caner Erkin ve Gökhan Gönül'le el sıkıştı

Fenerbahçe yönetimi, bir süredir görüştüğü iki eski oyuncusu Caner Erkin ve Gökhan Gönül ile anlaşma sağladı.

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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de Beşiktaş'la yollarını ayırmaya hazırlanan Caner Erkin ve Gökhan Gönül'le her konuda anlaşmaya vardı.

Yıllık 1'er milyon euro kazanacaklar

Vuvuzela Sports'ta yer alan habere göre anlaşma 1 sezonluk olacak. Beşiktaş'la kontratları biten iki oyuncunun da yıllık 1'er milyon euro kazanacakları kaydedildi.

Gökhan'la 1+1 Caner'le 1 sezon

Fenerbahçe'nin Caner ile 1 sezonluk anlaşmaya vardığı aktarılırken, Gökhan Gönül ile ise 1+1 yıllık ön protokol imzalandığı ileri sürüldü.

Gökhan 2007-16 arası forma giydiği Fenerbahçe'de 339 maçta 12 gol+52 asist üretti. Caner ise 2010-16 arası 213 maça çıkıp 16 gol+48 asiste imza attı.