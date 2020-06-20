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Seyircisiz maçta Demba Ba'ya su şişesi atıldı

Medipol Başakşehir, deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 yenerken Demba Ba'ya oyundan çıktıktan sonra tribünden su şişesi atıldı.

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Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Seyircisiz oynanan maçta, 56'da yerini Robinho'ya bırakan Medipol Başakşehirli futbolcu Demba Ba'ya oyundan çıktıktan sonra tribünden su şişesi atıldı.

"Ayağına pet şişe atılmış''
Maç sırasında tribünden gelen su şişesinin oyuncusu Demba Ba'ya isabet etmesini değerlendiren Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk "Ayağına pet şişe atılmış. O da ufak sakatlığa yol açtı. Kim attı, emniyet güçleri bulacaktır bu şahsı. Her yerde kameralar var. Seyircisiz oynanan maçta kimin yaptığı rahat bulunur. Seyircisiz maçta üzücü ve komik bir olaydı" dedi

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